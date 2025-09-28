الذهب يتراجع في مصر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025..تعرف على أحدث الأسعار

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، متأثرة بالتقلبات العالمية وحركة السوق المحلية ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5800 جنيه للجرام.

عيار 21: 5075 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4350 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3383 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 40,600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.



العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

1. السوق العالمية: ترتبط أسعار الذهب محليًا مباشرة بسعر الأوقية بالدولار عالميًا.



2. سعر صرف الجنيه: أي تغير في قيمة الجنيه أمام الدولار ينعكس فورًا على الأسعار.



3. الطلب المحلي: يزداد خلال الأعياد والمناسبات، ما يدفع الأسعار للارتفاع.



4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتزيد من السعر النهائي للمستهلك.

اتجاهات عالمية تضغط على السوق المصرية

قرارات البنوك المركزية: خاصة الأمريكية، حيث تؤثر أسعار الفائدة على توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية: الأزمات الدولية غالبًا ما ترفع الطلب على الذهب باعتباره أحد أدوات التحوط الرئيسية.

