تراجع في أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو..وعيار 21 يفقد 20 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، اليوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات السابقة، وسط ترقب المستثمرين والتجار لأداء السوق العالمي والتغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ويستعرض الموجز التفاصيل.

انخفاض تدريجي في أسعار الأعيرة المختلفة

سجّلت أسعار الذهب في مختلف الأعيرة تراجعًا محدودًا، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية التي تتابع تطورات سعر المعدن النفيس عالميًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – إلى 4600 جنيه، مسجلًا خسارة قدرها 20 جنيهًا عن تعاملات الأمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد هبط إلى 3942 جنيهًا، في حين سجّل عيار 14 نحو 3066 جنيهًا، كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36,800 جنيه، مع الإشارة إلى إمكانية تباين السعر من تاجر لآخر حسب المصنعية وهامش الربح.

عوامل متعددة وراء تذبذب أسعار الذهب

تُعد أسعار الذهب من أكثر المؤشرات المالية تأثرًا بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ومن أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الأسعار:

1. السوق العالمية للذهب

أسعار الذهب في مصر ترتبط بشكل مباشر بتحركات سعر الأوقية عالميًا. فعندما ترتفع الأسعار في الأسواق العالمية، ينعكس ذلك على الأسعار المحلية بالزيادة، والعكس صحيح.

2. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

نظرًا لاعتماد السوق المصرية على الاستيراد بالدولار، فإن أي تحرك في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه ينعكس فورًا على أسعار الذهب داخل مصر.

3. حجم الطلب المحلي

يرتفع الطلب على الذهب في فترات المواسم مثل الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار، خاصة في ظل ثبات أو نقص المعروض.

4. المصنعية والضرائب

تلعب المصنعية والرسوم المفروضة دورًا محوريًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، وهي تختلف من محل لآخر، مما يجعل أسعار الذهب تتفاوت في السوق المحلي حتى في اليوم الواحد.

تأثير الاتجاهات العالمية على السوق المصرية

تمر الأسواق العالمية هذه الفترة بحالة من الترقب والقلق، مما يدفع الكثير من المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة مع:

قرارات البنوك المركزية: وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تؤثر قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة بشكل مباشر على أسعار الذهب.

التوترات الجيوسياسية والاقتصادية: الأزمات في مناطق مختلفة من العالم تجعل الذهب وجهة مفضلة لحماية الثروات من المخاطر المحتملة في الأسواق الأخرى.

توقعات مستقبلية الذهب

رغم التراجع الطفيف اليوم، يظل مستقبل أسعار الذهب مرهونًا بالقرارات الدولية المتعلقة بالسياسات النقدية وسعر الدولار، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي في الداخل المصري.

نصيحة للمستهلك: قبل الشراء أو البيع، من الضروري متابعة الأسعار لحظة بلحظة، ومقارنة العروض بين المحلات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار قيمة المصنعية والضرائب المضافة.

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