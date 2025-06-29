تراجع أسعار سبائك الذهب في الصاغة.. واستمرار التقلبات العالمية يؤثر على السوق

انخفاض ملحوظ في أسعار سبائك الذهب بالأسواق.. شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد تراجعًا جديدًا في ختام التعاملات، حيث هبط سعر السبيكة عيار 24 وزن 1 جرام إلى نحو 5820 جنيهًا، بانخفاض قدره 360 جنيهًا مقارنة بالأيام السابقة، ويأتي هذا التراجع رغم الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في الشرق الأوسط، والتي عادة ما تدعم صعود أسعار المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، ويستعرض الموجز التفاصيل.

التوترات الإقليمية والدولار الضعيف يدعمان الذهب عالميًا

يرجع التذبذب في الأسعار إلى عوامل دولية مؤثرة، أبرزها تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، ما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر، كما ساهم انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، في تعزيز الطلب العالمي على الذهب، لكونه أصبح أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

بيانات التضخم الأمريكية تحرك توقعات خفض الفائدة

من ناحية أخرى، كشفت بيانات التضخم الأمريكية عن نتائج أقل من التوقعات، وهو ما فتح الباب أمام احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام. وتؤثر تلك القرارات بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا، وبالتالي على الأسعار المحلية في مصر.

قائمة بأسعار سبائك الذهب اليوم في الصاغة المصرية

سبيكة 1 جرام: 5820 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 14135 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 28400 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 56900 جنيهًا

سبيكة 100 جرام: 568800 جنيهًا

سبيكة 1000 جرام (كيلو ذهب): 5,627,400 جنيهًا

لماذا يفضل المصريون الاستثمار في سبائك الذهب؟

يعد الاستثمار في سبائك الذهب خيارًا شائعًا وآمنًا بين المصريين، خاصة في ظل التضخم وتقلبات أسعار الصرف. وتوفر السبائك حماية للأموال ضد تآكل القيمة، كما أنها سهلة البيع والشراء، ويمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون خسارة جوهرية في القيمة.

مزايا الاستثمار في السبائك الذهبية

حماية من التضخم: الذهب من الأصول القليلة التي تحتفظ بقيمتها.

سهولة التداول: إمكانية البيع والشراء بسهولة تامة.

عوائد مستقرة: على المدى الطويل.

ضرائب منخفضة: لا تُفرض ضرائب مرتفعة على السبائك مقارنةً بأدوات مالية أخرى.

نصائح ذهبية قبل الشراء

اختر العيار الأعلى (24 قيراطًا) لضمان النقاء الأعلى.

اشترِ من مصدر موثوق مثل البنوك أو المتاجر المعتمدة.

وفر تخزينًا آمنًا مثل خزائن البنوك أو صناديق الأمانات.

تابع حركة الأسعار العالمية قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

مصنعية السبائك.. ما الذي يحدد التكلفة النهائية؟

تعتمد مصنعية سبائك الذهب على تصميمها وشكلها وعيارها، حيث يعتبر عيار 24 هو الأنقى والأغلى سعرًا. وتتباين المصنعية من منتج لآخر، خاصة بين السبائك المسطحة والمخروطية أو المصقولة يدويًا.

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