تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو بمحلات الصاغة

يشهد سعر الذهب اليوم حالة من الاستقرار بالدولار، مما يعكس توازنًا نسبيًا في الأسواق العالمية بعد تقلبات شهدتها في الفترة الأخيرة.

ويُعتبر سعر الذهب اليوم من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو تقلبات الأسواق المالية.

سعر الذهب اليوم

واستقرار سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025يأتي وسط ترقب المتعاملين لتطورات اقتصادية مهمة، مثل قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، وحركة الدولار الأمريكي، والتغيرات في معدلات التضخم.

وعلى الرغم من استقرار سعر الذهب اليوم، فإن الذهب يظل محط أنظار المستثمرين كأداة للتحوط ضد المخاطر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

مع استمرار هذا الاستقرار، يواصل سعر الذهب اليوم إثبات مكانته كخيار استثماري مستدام، حيث تعتمد حركته بشكل كبير على العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.

الموجز يرصد عبر النقاط التالية تفاصيل سعر الذهب اليوم وهي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 استقرارًا في سعره صباح اليوم الجمعة ، حيث بلغ سعر الشراء 5445.75 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 5474.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 22 اليوم استقرارًا في أسعاره، حيث بلغ سعر الشراء 4992 جنيه، وسعر البيع 5018 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن

بلغ سعر الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا، 4765 جنيها للشراء و4790 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18 شهد استقرارا في بداية اليوم، حيث بلغ سعر الشراء 4084.25 جنيه وسعر البيع 4105.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 في مصر

سجل الذهب عيار 14 في مصر صباح الجمعة بلغ سعر الشراء 3,176.75 جنيه وسعر البيع 3,193.25 جنيه. هذا العيار يشهد استقرارًا وسط توجهات السوق في الفترة الحالية.

سعر الجنيه الذهب في مصر صباح اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 38120 جنيها للشراء و38320 جنيها للبيع في بداية تعاملات صباح اليوم.

أسعار سبائك الذهب

سبائك الذهب تستمر في كونها من الخيارات الجاذبة للاستثمار في الذهب.

وأسعار بعض السبائك الذهبية في السوق المحلية اليوم هي:

سبيكة ذهب (1.5 جرام): 8185.75 جنيه

سبيكة ذهب (2.5 جرام): 13500.50 جنيه

سبيكة ذهب (5 جرامات): 27000 جنيه

سبيكة ذهب (10 جرام): 54000 جنيه

سبيكة ذهب (31.1 جرام): 168500 جنيه

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