الذهب يواصل الصعود في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يتصدر المشهد

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، وسط اهتمام واسع من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، وكذلك المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن يحافظ على قيمة أموالهم، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

عيار 21 يتصدر اهتمامات المواطنين

تصدّر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – قوائم البحث عبر الإنترنت، في ظل حالة من التذبذب خلقت ارتباكًا بين التجار والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم

عيار 24: 5885 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5150 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4414 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3433 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 41,200 جنيه (مع اختلاف السعر حسب التاجر).

اختلافات المصنعية بين التجار

تختلف المصنعية من محل لآخر، حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا للجرام بحسب نوع العيار وطبيعة المشغولات، كما تختلف بين المحافظات. وتشكل المصنعية نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، فيما تبقى الأوقية العالمية (31.1 جرام) المرجع الأساسي لتسعير الذهب.

نصائح عند شراء الجنيه الذهب

على المشتري التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية رسمية تشمل:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

الرقم التسلسلي (Serial Number) للفاتورة.

نسخة أصلية وأخرى مكربنة لحفظ الحقوق.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

1. السوق العالمية: تتأثر الأسعار محليًا بسعر الأوقية بالدولار.



2. سعر صرف الجنيه: أي تغير أمام الدولار ينعكس فورًا على الذهب.



3. الطلب المحلي: يزداد خلال المواسم والأفراح مما يدفع الأسعار للصعود.



4. المصنعية والضرائب: عبء إضافي على المستهلك بجانب السعر الأساسي.

اتجاهات عالمية تلقي بظلالها على السوق

قرارات البنوك المركزية وخاصة الفيدرالي الأمريكي، إذ تؤثر أسعار الفائدة على جاذبية الذهب كاستثمار.

التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية، التي تعزز توجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.

