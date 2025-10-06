تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر2025 داخل الأسواق المصرية

تُعد أسعار الذهب في مصر من أكثر الموضوعات التي تهم فئات واسعة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن الأمان المالي، إذ يُعتبر الذهب أحد أهم أدوات الادخار المرتبطة بحركة الاقتصاد العالمي، في ظل تراجع أداء عدد من الاقتصادات الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، يرصد موقع الموجز آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، حيث شهدت أسواق الصاغة انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مقارنة بتعاملات الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجّل نحو 5965 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ حوالي 5220 جنيهًا للجرام.

عيار 18: وصل إلى 4474 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجّل نحو 3480 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ 41760 جنيهًا تقريبًا، مع ملاحظة اختلاف السعر من تاجر لآخر وفقًا لسعر الجرام وقت التنفيذ.

اختلاف المصنعية وضوابط الشراء

تختلف أسعار الذهب في مصر حسب قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح بين 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع العيار وشكل المشغولات الذهبية، كما تختلف من محافظة لأخرى.

وتُمثل المصنعية عادة ما بين 7% إلى 10% من قيمة الجرام، بينما يُستخدم وزن الأوقية (31.1 جرامًا) كمقياس عالمي لأسعار الذهب والمعادن النفيسة.

نصيحة عند الشراء.. تأكد من الفاتورة الضريبية

ينبغي على المشتري عند اقتناء الجنيه الذهب أو المشغولات التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تحتوي على:

رقم السجل التجاري للبائع.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم الفاتورة التسلسلي (Serial Number).

نسختين أصليتين من الفاتورة «أمامية وخلفية مكربنة».

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تخضع أسعار الذهب لتغيرات مستمرة نتيجة عدد من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها:

1. السعر العالمي للأوقية بالدولار: أي ارتفاع عالمي ينعكس فورًا على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار: التراجع في قيمة الجنيه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.

3. حجم الطلب المحلي: تزداد الأسعار في مواسم الزواج والأعياد نتيجة زيادة الإقبال.

4. قيمة المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر، مما يجعل التكلفة النهائية متفاوتة بين المحلات.

الاتجاهات العالمية وانعكاسها على السوق المحلية

شهدت الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة تقلبات حادة في أسعار الذهب، متأثرة بقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي دفعت المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن للحفاظ على ثرواتهم.

