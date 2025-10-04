الذهب يلامس 6000 جنيه للجرام.. وعيار 21 يسجل قفزة تاريخية

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، ارتفاعًا كبيرًا بجميع الأعيرة، حيث قفز جرام الذهب عيار 24 ليقترب من حاجز الـ6000 جنيه رسميًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب 400 جنيه دفعة واحدة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



ويأتي هذا الصعود اللافت في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5971 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5225 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4478 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 41800 جنيه.

الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب في التعاملات الفورية نحو 3876 دولارًا، وهو ما ساهم في تعزيز موجة الارتفاع في السوق المصرية.



مصنعية الذهب في الصاغة

تختلف المصنعية من تاجر لآخر، إذ يتراوح متوسطها بين 30 و65 جنيهًا للجرام، بينما تضاف لعيار 21 تكلفة إضافية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا تشمل المصنعية والدمغة، وذلك حسب اختلاف المحلات والمحافظات.

كيف تُحسب مصنعية الذهب في مصر؟

المصنعية هي القيمة المضافة لسعر الذهب الخام وتشمل تكاليف التصنيع والدمغة والضريبة.

ولحساب السعر النهائي:

السعر النهائي = (سعر الذهب + المصنعية + ربح التاجر) × الوزن + ضريبة القيمة المضافة



ضريبة القيمة المضافة محددة بـ 14% من قيمة المصنعية فقط، وليس من إجمالي سعر الذهب، وفقًا للاتفاق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب.

نصائح مهمة قبل الشراء

متابعة أسعار الذهب يوميًا من مصادر موثوقة.

الاستعلام عن سعر "الذهب على الشاشة" قبل احتساب المصنعية.

التأكد من وجود الدمغة الرسمية.

طلب فاتورة مفصلة توضح السعر والمصنعية والضريبة.

تحديث يومي للأسعار

تحرص الجريدة على تقديم أسعار الذهب محدثة لحظة بلحظة، لمساعدة القراء في اتخاذ القرار المناسب سواء للشراء أو البيع، خاصة مع تزايد الإقبال على الذهب في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج، بجانب اعتباره أحد أهم أدوات الاستثمار المفضلة للمصريين.

خلاصة:

ارتفاع الذهب يمنح إشارة قوية للمستثمرين، لكنه يتطلب وعيًا كاملًا بتفاصيل المصنعية والضرائب لتجنب أي خداع محتمل عند التعامل مع محلات الصاغة.

