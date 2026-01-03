تنظيم الاتصالات يحذر من تأثر الخدمات الرقمية اليوم بسبب صيانة القرية الذكية

حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من احتمالية تأثر عدد من الخدمات الرقمية التي يقدمها، وذلك اليوم السبت الموافق 3 يناير 2026، نتيجة تنفيذ أعمال صيانة دورية بالمحولات الكهربائية في منطقة القرية الذكية.

⦿ موعد الصيانة وتأثيرها المحتمل

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن التأثير المحتمل على الخدمات قد يمتد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بالتزامن مع أعمال الصيانة التي تنفذها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

⦿ الخدمات المتأثرة خلال فترة الصيانة

وأشار البيان إلى أن أعمال الصيانة قد تؤدي إلى تأثر عدد من الخدمات الرقمية، من بينها البوابة الرقمية لخدمات الجهاز، وتطبيق MyNTRA، بالإضافة إلى خدمات التحقق من أرقام المحمول عبر منصة مصر الرقمية ومحافظ شركات المحمول.

⦿ خدمات أخرى قد تتأثر مؤقتًا

كما تشمل قائمة الخدمات المتأثرة خدمات نقل أرقام المحمول، إلى جانب تطبيق «تليفوني» الخاص بمنظومة حوكمة الهاتف المحمول، وذلك طوال فترة تنفيذ الصيانة فقط.

⦿ عودة الخدمات بعد انتهاء الأعمال

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جميع الخدمات ستعود للعمل بصورة طبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة، مشددًا على حرصه على تقليل أي تأثير محتمل على المستخدمين.

اقرأ أيضًا:

خطوات الاستعلام وسداد فواتير التليفون الأرضي باستخدام الاسم والرقم

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة سدادها عبر إنستاباي