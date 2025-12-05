حقيقة رفع أسعار كروت الشحن في مصر.. الموعد النهائي والجهة المسؤولة

تحذيرات متداولة عن زيادة أسعار كروت الشحن

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء تفيد بوجود زيادة مرتقبة في أسعار كروت الشحن وباقات الرصيد، وأن الرفع سيبدأ مع مطلع العام الجديد 2026، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين، ويكشف الموجز التفاصيل.

رئيس شعبة الاتصالات يوضح موقف الأسعار

أكد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار كروت الشحن لن ترتفع في الوقت الحالي، موضحًا أن التحرك في الأسعار سيكون مع بداية عام 2026، وليس قبل ذلك كما يعتقد البعض.

سبب الزيادة المرتقبة في كروت الشحن

وأشار طلعت إلى أن ارتفاع أسعار المواد البترولية مؤخرًا هو السبب الأساسي في التوقعات بزيادة الأسعار، إذ تعتمد العديد من أجهزة وتكنولوجيا الاتصالات على مشتقات البترول في التشغيل والصيانة.

القرار النهائي بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأوضح رئيس الشعبة أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن اعتماد أي زيادة في أسعار كروت الشحن هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن الشعبة لا تملك حق إصدار قرارات تخص التسعير، ولا يوجد تنسيق مباشر بينها وبين الجهاز في هذا الملف.

زيادة أسعار كروت الشحن ليست جديدة على السوق

ولفت طلعت إلى أن رفع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع أسعار الوقود سبق أن حدث في سنوات ماضية، وبالتالي فإن أي تحرك مرتقب ليس مفاجئًا، وإنما مرتبط بعوامل تشغيلية معتادة في سوق الاتصالات.