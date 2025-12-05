مواعيد امتحانات نصف العام 2026.. استعدادات مكثفة بـ المديريات التعليمية

بدأت المديريات التعليمية في كل المحافظات استعداداتها لامتحانات نصف العام 2026، مع وضع جداول دقيقة للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية، وفق خطة زمنية معلنة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتنظيم، ويرصد الموجز التفاصيل.

استعدادات المديريات لامتحانات نصف العام

تعمل المديريات التعليمية والإدارات على الانتهاء من إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحيث تشمل جميع أجزاء منهج الترم الأول وفق الوزن النسبي لكل مادة.

وتنطلق امتحانات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بداية من 10 يناير وتستمر حتى 15 يناير 2026.

مواعيد تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

التقييمات المبدئية

تعقد التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في بعض المحافظات من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

الجاري. وفي محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تُعقد التقييمات المبدئية من 8 إلى 10 ديسمبر.

التقييم النهائي

التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2025 / 2026 يعقد أيام 3 و4 و5 يناير 2026.

امتحانات صفوف النقل

امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام تنطلق من 10 يناير وحتى 15 يناير 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية

تعقد امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من 17 يناير وحتى 22 يناير 2026.

إجازة نصف العام