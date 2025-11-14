عاجل.. رئيس شعبة الاتصالات: زيادة في أسعار كروت الشحن

تشهد سوق الاتصالات في مصر حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت، التي ألمح فيها إلى احتمال زيادة أسعار كروت الشحن مع بداية العام الجديد، وتأتي هذه التوقعات في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة خدمات وأجهزة الاتصالات، ليعيد الجدل حول مستقبل أسعار كروت الشحن في السوق المصرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسباب الزيادة المتوقعة في أسعار كروت الشحن

أوضح طلعت أن معظم الخدمات والأجهزة التي تعتمد عليها شركات الاتصالات تعمل بشكل مباشر باستخدام مشتقات بترولية، سواء في تشغيل محطات الشبكات أو نقل المعدات أو عمليات الصيانة اليومية، وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار المواد البترولية يؤدي إلى زيادة في التكلفة التشغيلية للشركات، وهو ما قد يدفع لاتخاذ قرار برفع أسعار كروت الشحن لتغطية الفارق.

وأضاف أن مثل هذه الزيادات ليست جديدة، إذ شهدت السوق العام الماضي ارتفاعًا واضحًا في أسعار خدمات الاتصالات، ما يشير إلى أن تحريك الأسعار قد يكون جزءًا من نمط دوري مرتبط بتحركات السوق وتكاليف التشغيل.

غياب القرار الرسمي حتى الآن

ورغم الحديث المتزايد عن الزيادة المرتقبة، أكد طلعت أنه لم يصدر حتى اللحظة أي قرار رسمي من الجهات المختصة بشأن أسعار كروت الشحن، وأشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو المسؤول الأول عن الموافقة على أي تغييرات في الأسعار، مشددًا على ضرورة أن تكون القرارات مبنية على دراسة شاملة لضمان عدم تحميل المستهلك عبئًا إضافيًا دون مبرر.

ولفت إلى أن الشعبة لا تربطها أي قنوات تواصل مباشرة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما قد يعرقل تسريع التشاور حول الملفات العاجلة المتعلقة بسوق المحمول وأسعار كروت الشحن تحديدًا.

تأثير الزيادة على المستهلك والسوق

يرى خبراء أن زيادة أسعار كروت الشحن — إن تمت — قد تؤثر بشكل ملحوظ على شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون على أنظمة الدفع المسبق، خاصة أن هذه الشريحة تمثل النسبة الأكبر من مشتركي خدمات المحمول في مصر. كما قد ينعكس أي تحريك للأسعار على معدلات الاستهلاك وطبيعة استخدام العملاء للخدمات الرقمية.

وفي المقابل، تؤكد شركات الاتصالات أن أي تعديل في أسعار كروت الشحن يأتي بهدف الحفاظ على جودة الخدمة واستمرارية التطوير، خاصة مع ارتفاع التكاليف التشغيلية وتقلبات السوق العالمية.

