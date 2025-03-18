أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في رمضان 2025.. تعرف عليها

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.. مع ارتفاع نسبة الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية، سواء كان ذلك للعمل أو الترفيه أو التواصل الاجتماعي، حيث يود عدد ضخم من عملاء فودافون معرفة أسعار كروت الشحن وباقات فليكس والإنترنت أيضاً.

وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي حول أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

يلفت إلى أن الجهاز القومي الخاص بتنظيم الاتصالات، قرر رفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت وذلك بداية من شهر ديسمبر من العام السابق لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وتلبية المتطلبات الاقتصادية الراهنة، وعقب هذا القرار، كشفت شركة فودافون مصر، عن إقرار ارتفاع في أسعار الخدمات التي تقدمها لعملائها في كافة محافظات الجمهورية، ومن بينها أسعار باقات فودافون فليكس.

أسعار باقات فودافون فليكس والإنترنت وكروت الشحن 2025

نرصد لكم خلال السطور التالية، أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت وفليكس وكروت الشحن من شركة فودافون وذلك عقب آخر ارتفاع أقرته الشركة عبر صفحتها الرسمية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي من شركة فودافون في العام الحالي 2025

باقة النت سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت سوبر 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت ميجا 1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت الترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت الترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

باقة النت ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

الأسعار الجديدة لكروت الشحن الفكة بعد الزيادة 2025

- كارت الشحن الفكة فئة 10 جنيهات بـ13 جنيهًا، ليعطى رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه.

- كارت الشحن الفكة فئة 12.5 جنيه بـ16.5 جنيه، ويعطي رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه.

- كارت الشحن الفكة فئة 15 جنيهًا بـ19.5 جنيه،بقيمة 13.65 جنيه رصيد.

- كارت الشحن الفكة فئة 20 جنيهًا بـ26 جنيهًا، ويعطي رصيدًا بـ18.2 جنيه.

- كارت الشحن الفكة فئة 29 جنيهًا بـ38 جنيهًا، ويعطي رصيدًا بـ26.6 جنيه.

أسعار فودافون فليكس بعد الزيادة الأخيرة

- وصل سعر باقة فودافون فليكس 30، لـ40 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا بعد الزيادة الجديدة.

- بلغ سعر باقة فودافون فليكس 45، بـ60 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

- أصبح سعر باقة فودافون فليكس 70، بـ90 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

- ارتفعت سعر باقة فودافون فليكس 100 لـ130 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

أسعار باقة فليكس 30 من فودافون

السعر: 30 جنيهًا مصريًا.

تشمل: 60 فليكس.

يمكن استخدامها للدقائق والإنترنت.

150 ميجابايت إنترنت.

أسعار باقة فليكس 50

السعر: 50 جنيهًا مصريًا.

تشمل: 120 فليكس.

يمكن استخدامها للدقائق والإنترنت.

300 ميجابايت إنترنت.

أسعار باقة فليكس 100

السعر: 100 جنيهًا مصريًا.

تشمل: 250 فليكس.

يمكن استخدامها للدقائق والإنترنت.

600 ميجابايت إنترنت.

أسعار باقة فليكس 200

السعر: 200 جنيهًا مصريًا.

تشمل: 500 فليكس.

يمكن استخدامها للدقائق والإنترنت.

1 جيجابايت إنترنت.

أسعار باقة فليكس 400

السعر: 400 جنيهًا مصريًا.

تشمل: 1000 فليكس.

يمكن استخدامها للدقائق والإنترنت.

2 جيجابايت إنترنت.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

اقرأ أيضاً:

خطوات الاستعلام وسداد فواتير التليفون الأرضي باستخدام الاسم والرقم

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة سدادها عبر إنستاباي