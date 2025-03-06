أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل لشهر مارس 2025: تفاصيل كاملة عن العروض

مع بداية شهر مارس 2025، يتطلع العديد من المستخدمين إلى معرفة أسعار باقات الإنترنت للأرضي والموبايل، التي تقدمها شركات WE و فودافون.

حيث تسعى هذه الشركات لتلبية احتياجات العملاء من خلال توفير باقات متنوعة تناسب الاستخدامات المختلفة.

في هذا التقرير، يستعرض لكم موقع الموجز تفاصيل هذه الباقات وعروضها.

باقات الإنترنت الأرضي من WE لشهر مارس 2025

تُقدم الشركة المصرية للاتصالات (WE) باقات الإنترنت الأرضي لمستخدمي التليفون الأرضي، حيث يتم تقسيم العروض حسب الاحتياجات المختلفة. تتراوح الباقات بين الباقات الشهرية، الربع سنوية، والسنوية، كما يلي:

باقة WE أرضي 35

الدقائق المتاحة: 500 دقيقة للمكالمات المحلية وبين المحافظات.

السعر: 39.90 جنيه شهريًا (شامل الضريبة).

الدفع: 105 جنيه ربع سنويًا، أو 420 جنيه سنويًا.

باقة WE أرضي 45

الدقائق المتاحة: 120 دقيقة للمكالمات المحلية وبين المحافظات.

السعر: 45 جنيهًا شهريًا (شامل الضريبة).

الدفع: 135 جنيه ربع سنويًا، أو 540 جنيه سنويًا.

باقة WE أرضي 75

الدقائق المتاحة: 3500 دقيقة للمكالمات المحلية وبين المحافظات، بالإضافة إلى 250 دقيقة للمكالمات إلى شبكات المحمول.

السعر: 75 جنيهًا شهريًا (شامل الضريبة).

الدفع: 225 جنيه ربع سنويًا، أو 900 جنيه سنويًا.

أنظمة WE Gold للموبايل والإنترنت

توفر WE أيضًا باقات WE Gold التي تجمع بين الدقائق، الإنترنت الموبايل، والإنترنت الأرضي، مع إمكانية تقسيط الهاتف المحمول:

باقة WE Gold - 260 جنيهًا شهريًا

5.5 جيجا بايت إنترنت موبايل.

1200 دقيقة للمكالمات.

140 جيجا إنترنت أرضي.

تقسيط هاتف حتى 5000 جنيه.

باقة WE Gold - 525 جنيهًا شهريًا

20 جيجا بايت إنترنت موبايل.

3700 دقيقة للمكالمات.

140 جيجا إنترنت أرضي.

تقسيط هاتف حتى 10,000 جنيه.

باقة WE Gold - 775 جنيهًا شهريًا

30 جيجا بايت إنترنت موبايل.

6000 دقيقة للمكالمات.

250 جيجا إنترنت أرضي.

تقسيط هاتف حتى 15,000 جنيه.

باقة WE Gold - 1050 جنيهًا شهريًا

65 جيجا بايت إنترنت موبايل.

8000 دقيقة للمكالمات.

250 جيجا إنترنت أرضي.

تقسيط هاتف حتى 25,000 جنيه.

باقة WE Gold - 1300 جنيهًا شهريًا

70 جيجا بايت إنترنت موبايل.

9000 دقيقة للمكالمات.

400 جيجا إنترنت أرضي.

تقسيط هاتف حتى 25,000 جنيه.

باقات RED من فودافون لشهر مارس 2025

أما شركة فودافون، فقد أطلقت باقات RED التي تجمع بين الإنترنت السريع و الدقائق المحلية والدولية، مع خيارات لتقسيط الهاتف المحمول:

RED ESSENTIAL - 450 جنيهًا شهريًا

12 جيجا بايت إنترنت.

3000 دقيقة للمكالمات.

140 جيجا DSL أو 40 جيجا إنترنت منزلي.

تقسيط هاتف حتى 6000 جنيه.

RED ADVANCE - 750 جنيهًا شهريًا

25 جيجا بايت إنترنت.

5000 دقيقة للمكالمات.

140 جيجا DSL أو 40 جيجا إنترنت منزلي.

تقسيط هاتف حتى 12,000 جنيه.

RED PRIME - 1050 جنيهًا شهريًا

40 جيجا بايت إنترنت.

7000 دقيقة للمكالمات.

200 جيجا DSL أو 135 جيجا إنترنت منزلي.

تقسيط هاتف حتى 25,000 جنيه.

RED ELITE - 1500 جنيه شهريًا

70 جيجا بايت إنترنت.

10,000 دقيقة للمكالمات.

300 جيجا DSL أو 135 جيجا إنترنت منزلي.

تقسيط هاتف حتى 25,000 جنيه.

RED EXCLUSIVE - 3000 جنيه شهريًا

200 جيجا بايت إنترنت.

11,000 دقيقة للمكالمات.

600 جيجا DSL أو 135 جيجا إنترنت منزلي.

تقسيط هاتف حتى 50,000 جنيه.

تقدم شركات WE و فودافون باقات متنوعة تتناسب مع احتياجات المستخدمين، سواء للأفراد الذين يحتاجون إلى إنترنت موبايل أو للعملاء الذين يفضلون الإنترنت الأرضي.

مع توافر خيارات تقسيط الهاتف، يسهل على المستخدمين الحصول على باقات ملائمة مع خدمات الإنترنت والمكالمات المتنوعة.

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