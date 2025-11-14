تعرف على أحدث اسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
يهتم العديد من المواطنين بشكل يومي بمتابعة أسعار الحديد والإسمنت والجبس، نظرًا لأهمية هذه المواد في تنفيذ مشاريع البناء والتشييد، سواء السكنية أو الإدارية.
في إطار تغطيتنا المستمرة ، يقدم موقع "الموجز" جدولًا مفصلًا يعرض أحدث أسعار الحديد والإسمنت والجبس، مما يوفر للمواطنين معلومات دقيقة تساعدهم في تخطيط مشاريعهم بفعالية، التفاصيل كالتالي:
- أسعار حديد التسليح للمستهلك اليوم
سجل متوسط سعر طن حديد عز للمستهلك اليوم 39,800 جنيه.
وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 35,100 جنيه في الأسواق المحلية.
- أسعار شركات الحديد المحلية
طن حديد المراكبي: 37,200 جنيه.
طن حديد بشاي: 39,200 جنيه.
طن حديد العشري: 36,100 جنيه.
طن حديد العتال: 37,400 جنيه.
طن حديد المصريين: 37,200 جنيه.
- أسعار الأسمنت اليوم
طن الأسمنت الرمادي: نحو 4,000 جنيه للمستهلك.
طن أسمنت حلوان: 4,100 جنيه.
طن أسمنت السويدي: 4,053 جنيه.
طن أسمنت الفهد: 4,110 جنيه.
طن أسمنت السويس: 4,040 جنيه.
طن الأسمنت المخلوط: 4,110 جنيه.
طن أسمنت المخصوص: 3,260 جنيه.
أسعار الجبس (جنيه/طن)
جبس المعمار: 1450 جنيهاً للطن.
جبس العامرية: 1450 جنيهاً للطن.
جبس الدولية: 1500 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم (جنيه/طن)
الأبيض العادة، سوبر سيناء، رويال: 4950 جنيهاً للطن.
لافارج المقاوم للملوحة: 4070 جنيهاً للطن.
السويس المقاوم للملوحة: 3970 جنيهاً للطن.
السويدي المقاوم للملوحة: 4300 جنيه للطن.
العربية المقاوم للملوحة: 4000 جنيه للطن.
أسعار الطوب الأحمر (جنيه/ألف طوبة)
طفلي مثقب (19×9×6 سم): 1,600
طفلي مثقب (24×11×6 سم): 2,600
طفلي مثقب (19×9×12 سم): 3,200
طفلي مثقب (24×11×12 سم): 4,000
طفلي مثقب (25×12×12 سم): 4,900
أسعار الطوب الأسمنتي
مصمت (20×10×6 سم): 2,800 للبالتة
مصمت (25×12×6 سم): 3,000 للبالتة
مفرغ (40×20×12 سم): 6,800 للبالتة
مفرغ (40×20×20 سم): 9,000 للبالتة
طوب وردي (25×12×6 سم): 2,200 للألف طوبة
أسعار الرمل (جنيه/متر)
الرمل الناعم: 95 – 170
الرمل الأحمر العادي: 40
الرمل الأحمر الخشن: 60
الرمل الخشن: 100
أسعار الزلط (جنيه/متر)
الزلط الكبير: 170
الزلط المتوسط: 190
الزلط الفينو: 220
