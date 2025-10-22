حديد عز بـ كام؟..أسعار الحديد والإسمنت والجبس ليوم الاربعاء 22 اكتوبر 2025
شهدت أسواق مواد البناء المصرية، اليوم الأربعاء 22 اكتوبر ، حالة من التباين في أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
وسجّل الحديد ارتفاعًا طفيفًا في أغلب المصانع، بينما واصلت أسعار الأسمنت تراجعها بشكل محدود مقارنة بالأيام الماضية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.
افتتحت أسعار الحديد تعاملات الأسبوع بزيادة تتراوح ما بين 100 و200 جنيه للطن، نتيجة لتقلبات أسعار المواد الخام عالميًا وارتفاع تكاليف النقل والشحن، ما انعكس على أسعار البيع من أرض المصنع وفي الأسواق المحلية.
بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع
حديد عز: 38,712 جنيهًا للطن
الحديد الاستثماري: 35,800 جنيه
حديد المراكبي: 36,300 جنيه
مصر ستيل: 34,000 جنيه
حديد سرحان: 33,000 جنيه
حديد بشاي: 37,500 جنيه
حديد عطية: 34,000 جنيه
حديد المصريين: 36,500 جنيه
بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع
أسمنت النصر: 3,800 جنيه للطن
أسمنت حلوان: 3,900 جنيه
الأسمنت الرمادي: 3,931 جنيه
أسمنت وادي النيل: 3,800 جنيه
- أسعار الأسمنت المخلوط اليوم
أسمنت الواحة: 2,970 جنيهًا للطن
أسمنت أهل مصر: 3,250 جنيهًا
بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الابيض للمستهلك في مصر جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع
أسمنت الواحة الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن
الأسمنت الأبيض العادة: 4,950 جنيهًا
أسمنت سوبر سيناء: 4,950 جنيهًا
بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر
جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع
جبسينا - سيناء: من 1,420 إلى 1,500 جنيه
البلاح - إكسبريس: من 1,350 إلى 1,450 جنيه
العامرية - العامرية: من 1,320 إلى 1,430 جنيه
السويس - السويس: من 1,425 إلى 1,450 جنيه
الدولية - الدولية: من 1,420 إلى 1,500 جنيه
نجوم سيناء - المعمار: من 1,370 إلى 1,420 جنيه
إيكوبات - مصر سيناء: من 1,420 إلى 1,450 جنيه
سيناء للجبس - نجمة سيناء: من 1,430 إلى 1,460 جنيه
سيناء للجبس - زهرة سيناء: من 1,480 إلى 1,490 جنيه
بالنسبة لـ أسعار الطوب للمستهلك في مصر جاءت كالتالي – تسليم أرض مصنع
أسعار الطوب الأحمر (جنيه/ألف طوبة)
طفلي مثقب (19×9×6 سم): 1,600
طفلي مثقب (24×11×6 سم): 2,600
طفلي مثقب (19×9×12 سم): 3,200
طفلي مثقب (24×11×12 سم): 4,000
طفلي مثقب (25×12×12 سم): 4,900
أسعار الطوب الأسمنتي
مصمت (20×10×6 سم): 2,800 للبالتة
مصمت (25×12×6 سم): 3,000 للبالتة
مفرغ (40×20×12 سم): 6,800 للبالتة
مفرغ (40×20×20 سم): 9,000 للبالتة
طوب وردي (25×12×6 سم): 2,200 للألف طوبة
أسعار الرمل (جنيه/متر)
الرمل الناعم: 95 – 170
الرمل الأحمر العادي: 40
الرمل الأحمر الخشن: 60
الرمل الخشن: 100
أسعار الزلط (جنيه/متر)
الزلط الكبير: 170
الزلط المتوسط: 190
الزلط الفينو: 220
