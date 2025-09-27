استقرار أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر

تشهد أسواق مواد البناء في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت وباقي الخامات، وسط اهتمام متواصل من المواطنين والمستثمرين بحركة السوق العقاري، باعتبار تلك المواد من الركائز الأساسية لقطاع التشييد والبناء ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



أسعار الحديد (جنيه/طن)

حديد عز والدخيلة: 38,100 جنيه.

حديد بشاي: 37,500 جنيه.

حديد المراكبي: 36,300 جنيه.

حديد الكومي: 35,000 جنيه.

حديد بيانكو: 34,000 جنيه.

أسعار الأسمنت العادي (جنيه/طن)

حلوان: 3,900 جنيه.

العربية النصر: 3,800 جنيه.

وادي النيل: 3,800 جنيه.

السهم: 3,750 جنيه.

الفهد: 3,720 جنيه.

أسعار الجبس (جنيه/طن)

جبس الدولية: 1,500 جنيه.

جبس العامرية: 1,450 جنيه.

جبس المعمار: 1,450 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم (جنيه/طن)

الأبيض (العادة – سوبر سيناء – رويال): 4,950 جنيه.

السويدي المقاوم للملوحة: 4,300 جنيه.

لافارج المقاوم للملوحة: 4,070 جنيه.

العربية المقاوم للملوحة: 4,000 جنيه.

السويس المقاوم للملوحة: 3,970 جنيه.

الواحة المخلوط: 3,100 جنيه.

جنوب الوادي المخلوط: 3,050 جنيه.

أسعار الطوب الأحمر (جنيه/ألف طوبة)

طفلي مثقب (19×9×6): 1,600 جنيه.

طفلي مثقب (24×11×6): 2,600 جنيه.

طفلي مثقب (19×9×12): 3,200 جنيه.

طفلي مثقب (24×11×12): 4,000 جنيه.

طفلي مثقب (25×12×12): 4,900 جنيه.

أسعار الطوب الأسمنتي

مصمت (20×10×6): 2,800 جنيه للبالتة.

مصمت (25×12×6): 3,000 جنيه للبالتة.

مفرغ (40×20×12): 6,800 جنيه للبالتة.

مفرغ (40×20×20): 9,000 جنيه للبالتة.

طوب وردي (25×12×6): 2,200 جنيه للألف طوبة.



أسعار الرمل (جنيه/متر)

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهاً.

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهاً.

الرمل الناعم: 95 – 170 جنيهاً.

الرمل الخشن: 100 جنيه.



أسعار الزلط (جنيه/متر)

الزلط الكبير: 170 جنيهاً.

الزلط المتوسط: 190 جنيهاً.

الزلط الفينو: 220 جنيهاً.

الخلاصة

تواصل أسعار مواد البناء في مصر حالة من الثبات النسبي، حيث تراوح سعر الحديد بين 34,000 و38,100 جنيه للطن، فيما استقر الأسمنت العادي عند حدود 3,720 – 3,900 جنيه للطن، وسجل الأسمنت الأبيض والمقاوم ما بين 3,050 و4,950 جنيه للطن، بينما ظلت أسعار الجبس والرمل والزلط والطوب مستقرة دون تغير ملحوظ.

