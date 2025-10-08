بكام النهاردة.. أسعار الحديد واستقرار الأسمنت والجبس بالأسواق المصرية اليوم الأربعاء

تشهد أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 حالة من الهدوء النسبي، حيث سجلت أسعار الحديد تراجعًا طفيفًا في بعض الشركات، بينما استقرت أسعار الأسمنت والجبس عند مستوياتها السابقة، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة نتيجة لتراجع الطلب واستقرار أسعار الخامات عالميًا، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الحديد اليوم في مصر (جنيهًا/للطن)

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36,599 جنيهًا بانخفاض قدره 318 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن حديد عز 38,861 جنيهًا متراجعًا بنحو 124 جنيهًا، شاملاً تكلفة النقل وهامش الربح.

حديد بشاي: من 38,000 إلى 38,400 جنيه

حديد المصريين: حوالي 38,000 جنيه

حديد العتال: نحو 38,000 جنيه

حديد المعادي: نحو 38,000 جنيه

حديد الكومي: من 36,000 إلى 36,200 جنيه

حديد العشري: حوالي 36,200 جنيه

مصر ستيل: نحو 37,500 جنيه

بيانكو: حوالي 36,500 جنيه

حديد الجيوشي: نحو 37,000 جنيه

حديد المراكبي: حوالي 37,500 جنيه

حديد عطية: نحو 38,500 جنيه

ويبدأ سعر الحديد المنتج في مصانع الدرفلة من 42,000 جنيه للطن، بينما تزيد الأسعار للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.

أسعار الأسمنت اليوم (جنيهًا/للطن)

سجل سعر الأسمنت الرمادي نحو 3,938 جنيهًا للطن، بينما جاءت أسعار الشركات الأخرى كما يلي:

أسمنت السويدي: من 3,600 إلى 3,650 جنيهًا

أسمنت السويس: من 3,400 إلى 3,450 جنيهًا

أسمنت حلوان: نحو 3,460 جنيهًا

أسمنت المخصوص: حوالي 3,440 جنيهًا

أسمنت التعمير: من 3,300 إلى 3,350 جنيهًا

أسمنت المعلم: نحو 3,350 جنيهًا

أسمنت السهم: حوالي 3,390 جنيهًا

أسمنت الفهد: من 3,300 إلى 3,340 جنيهًا

أسمنت وادي النيل: نحو 3,350 جنيهًا

أسمنت مصر بني سويف: حوالي 3,395 جنيهًا للطن

إنتاج مصر من الأسمنت

ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 33.7%، ليصل إلى 29.7 مليون طن مقابل 22.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نموًا متزايدًا في قطاع مواد البناء.

أسعار الجبس اليوم (جنيهًا/للطن)

سجل سعر طن جبسينا – سيناء من 1,400 إلى 1,500 جنيه، وبلغ سعر البلاح – إكسبريس من 1,350 إلى 1,450 جنيه، بينما تراوح سعر العامرية – العامرية بين 1,300 و1,400 جنيه، وسجل السويس – السويس نفس المعدل.

كما استقر سعر الدولية – الدولية عند 1,400 جنيه، وبلغ سعر نجوم سيناء – المعمار من 1,350 إلى 1,400 جنيه، وسجل ايكوبات – مصر سيناء نحو 1,400 جنيه للطن.

أما منتجات سيناء للجبس فجاءت كالتالي:

نجمة سيناء: من 1,400 إلى 1,430 جنيهًا

زهرة سيناء: من 1,450 إلى 1,470 جنيهًا

في حين لم تُسجل أسعار لمنتجات جوهرة سيناء ونور سيناء حتى الآن.

تنويه: الأسعار تشمل تكاليف النقل وتخص كميات لا تقل عن 30 طنًا، ويتم تحديثها يوميًا وفقًا لحركة السوق المحلي.

تحليل وتوقعات السوق

يرجّح خبراء قطاع مواد البناء أن تراجع أسعار الحديد يعود إلى انخفاض أسعار البليت عالميًا، إلى جانب تباطؤ حركة الطلب المحلي مع استقرار مشروعات الإنشاء خلال الربع الأخير من العام.

بينما حافظت أسعار الأسمنت والجبس على استقرارها النسبي نتيجة ثبات تكاليف الإنتاج والنقل، مع توقعات بحدوث تحركات طفيفة خلال الأسابيع المقبلة وفقًا لمعدلات العرض والطلب.

