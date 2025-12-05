نتائج قرعة كأس العالم 2026.. مجموعات صعبة للمنتخبات العربية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 عن مجموعات قوية، شملت المنتخبات العربية المشاركة، مما يعد تحديًا كبيرًا لكل من مصر والمغرب والسعودية والأردن وقطر، القرعة جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حدث تاريخي يشهد توسيع البطولة لمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

البطولة الأولى على 3 دول

ستقام نسخة 2026 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة على أراضي ثلاث دول مختلفة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكندا، هذا التنسيق الثلاثي يرفع سقف التحديات التنظيمية ويمنح المشجعين تجربة غير مسبوقة، حيث تتنوع الملاعب والأجواء بين ثلاث مناطق مختلفة.

مجموعات المنتخبات العربية

أظهرت القرعة وجود المنتخبات العربية في مجموعات صعبة، أبرزها المجموعة الثالثة التي ستشهد مواجهة نارية بين المغرب والبرازيل في أولى مباريات الفريقين بالبطولة، وهو لقاء يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.

أما باقي المجموعات التي تضم المنتخبات العربية فهي كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – المتأهل من الملحق الأوروبي "د"

المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – المتأهل من الملحق الأوروبي "د" المجموعة الثانية: كندا – المتأهل من الملحق الأوروبي "أ" – قطر – سويسرا

كندا – المتأهل من الملحق الأوروبي "أ" – قطر – سويسرا المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا

البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا المجموعة الرابعة: أمريكا – أستراليا – باراغواي – المتأهل من الملحق الأوروبي "ج"

أمريكا – أستراليا – باراغواي – المتأهل من الملحق الأوروبي "ج" المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – المتأهل من الملحق الأوروبي "ب" – تونس

هولندا – اليابان – المتأهل من الملحق الأوروبي "ب" – تونس المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا

بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا المجموعة الثامنة: إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – أوروغواي

إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – أوروغواي المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن

الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن المجموعة 11 : البرتغال – المتأهل من الملحق العالمي "1" – أوزبكستان – كولومبيا

: البرتغال – المتأهل من الملحق العالمي "1" – أوزبكستان – كولومبيا المجموعة 12: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما

وجود هذه المنتخبات في مجموعات قوية يشير إلى تحديات كبيرة، ويجعل التوقعات صعبة، إذ يتوقع أن تشهد البطولة مباريات مثيرة ومنافسة حامية بين الفرق العالمية والعربية على حد سواء.

مواعيد كأس العالم 2026

ستنطلق منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو 2026، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026. ويأمل عشاق كرة القدم في المنطقة العربية أن تحقق فرقهم نتائج مميزة وتواصل التألق على المستوى العالمي، خصوصًا بعد التوسع الكبير في عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 فريقًا.

توقعات الجماهير والخبراء

يرى خبراء كرة القدم أن المنتخبات العربية ستواجه اختبارًا صعبًا أمام فرق متقدمة تقنيًا ولاعبين على مستوى عالمي ومع ذلك، فإن وجود فرق مثل مصر والمغرب وقطر والسعودية والأردن في البطولة يعطي دفعة قوية للكرة العربية، ويمنح المشجعين أملًا كبيرًا في تقديم عروض مميزة قد تكتب تاريخًا جديدًا في سجلات البطولة.

من المتوقع أن تزداد حدة المنافسة مع دخول الملحقات الأوروبية والعالمية، ما يجعل البطولة المقبلة استثنائية على جميع الأصعدة، سواء من حيث التنظيم أو الأداء الرياضي أو مشاركة الجماهير.