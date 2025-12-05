الدرندلي والتوأم أمام البيت الأبيض قبل قرعة كأس العالم 2026

وفد منتخب مصر يستعد لقرعة كأس العالم من قلب واشنطن

ظهر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، برفقة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أمام مقر البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل ساعات من انطلاق مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، والتقط الثلاثي صورة تذكارية في هذا الموقع التاريخي.

الوفد الرسمي الممثل لمصر في قرعة كأس العالم

يمثل مصر في مراسم القرعة وفد رسمي يضم:

المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة

خالد الدرندلي نائب الرئيس

حسام حسن المدير الفني

إبراهيم حسن مدير المنتخب

ترقب عالمي لقرعة كأس العالم 2026

وينتظر جمهور الكرة حول العالم، والجماهير المصرية على وجه الخصوص، نتائج القرعة التي تُقام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم بثها عبر القنوات الرسمية للفيفا والمنصات الرياضية الحاصلة على حقوق النقل.

ملعب المباراة الافتتاحية وتفاصيل البطولة

تنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل بالمكسيك، حيث تقام المباراة الافتتاحية بمشاركة منتخب المكسيك المصنّف أولًا، مع ترقب هوية منافسه في أولى مباريات البطولة.

وتشهد نسخة 2026 مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ، من بينها 7 منتخبات عربية، كما يتواجد منتخب مصر في التصنيف الثالث قبل إجراء القرعة.

المنتخبات المتأهلة والبطاقات المتبقية في كأس العالم

تأهل رسميًا 42 منتخبًا حتى الآن، بينما يتم حسم 6 بطاقات إضافية في مارس 2026 من خلال الملحقين الأوروبي والعالمي.