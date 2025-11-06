من أرض المصنع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

تواصل أسعار الحديد والإسمنت جذب اهتمام كبير من المستهلكين والتجار في ظل التقلبات المتوقعة في السوق، والتي قد تؤدي إلى انخفاضات مفاجئة تؤثر على قرارات الشراء.

وعلى الرغم من أن استيراد المواد الخام يتم بالدولار، فإن انخفاض سعر الدولار قد يؤدي إلى تراجع تكاليف الإنتاج، إلا أن هذا التأثير لن يظهر فورًا بسبب المخزون الحالي، ويتطلب الأمر وقتًا حتى تنعكس هذه التغيرات على الأسعار.

نقدم لكم اليوم جدولًا محدثًا بأسعار الحديد والإسمنت في القاهرة، مع إمكانية مقارنة الأسعار والجودة بين الشركات، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الحديد اليوم

حديد بيانكو: ٣٧,٥٠٠ جنيهًا للطن

حديد بشاي: ٣٧,٩٠٠ جنيهًا للطن

حديد العتال: ٣٦,٠٠٠ جنيهًا للطن

حديد المعادي: ٣٦,٠٠٠ جنيهًا للطن

حديد الكومي: ٣٥,٠٠٠ جنيهًا للطن

حديد المراكبي: ٣٧,٥٠٠ جنيهًا للطن

حديد عطية: ٣٧,٥٠٠ جنيهًا للطن

حديد العشري: ٣٦,٢٠٠ جنيهًا للطن

حديد المصريين: ٣٧,٥٠٠ جنيهًا للطن

حديد سرحان: ٣٤,٥٠٠ جنيهًا للطن

حديد مصر ستيل: ٣٤,٠٠٠ جنيهًا للطن

حديد الجارحي: ٣٧,٩٠٠ جنيهًا للطن

حديد السويس للصلب: ٣٧,٩٠٠ جنيهًا للطن

حديد المدينة: ٣٦,٠٠٠ جنيهًا للطن

سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من ٤٢,٠٠٠ جنيهًا للطن.

تزيد الأسعار للمستهلك بنحو ٥٠٠ إلى ١,٠٠٠ جنيه لدى بعض التجار والموزعين.

- أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت رمادي: ٤,٠٧٢ جنيهًا للطن (تراجع ٧٧ جنيهًا)

أسمنت السويدي: ٣,٦٥٠ جنيهًا للطن

أسمنت السويس: ٣,٤٥٠ جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: ٣,٤٦٠ جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: ٣,٤٤٠ جنيهًا للطن

أسمنت التعمير: ٣,٣٥٠ جنيهًا للطن

أسمنت المعلم: ٣,٣٥٠ جنيهًا للطن

أسمنت السهم: ٣,٣٩٠ جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: ٣,٣٤٠ جنيهًا للطن

أسمنت وادي النيل: ٣,٣٥٠ جنيهًا للطن

أسمنت مصر بني سويف: ٣,٣٩٥ جنيهًا للطن.

