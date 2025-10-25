ننشر أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 ، حالة من الاستقرار، وفقًا لآخر التحديثات الواردة من المصانع والشركات المنتجة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات الأسعار اليومية في سوق مواد البناء ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الحديد اليوم السبت

سجّل سعر حديد عز نحو 39,522 جنيهًا للطن، فيما بلغ سعر حديد المراكبي حوالي 37,500 جنيه، وثبت سعر حديد بشاي عند 38,500 جنيه للطن.

أما حديد الاستثماري فاستقر عند 37,593 جنيهًا، بينما سجل حديد العشري 36,200 جنيه، وبلغ حديد العتال 37,400 جنيه للطن.

ووصل حديد بيانكو إلى 35,300 جنيه، في حين بلغ سعر حديد المعادي 39,200 جنيه، وسجّل حديد الكومي 37,350 جنيهًا.

كما بلغ سعر حديد المصريين نحو 38,000 جنيه، ووصل حديد عطية إلى 39,230 جنيهًا، وسجل حديد مصر ستيل نحو 38,700 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وفيما يتعلق بمواد البناء الأخرى، استقر سعر أسمنت المعلم عند 3,690 جنيهًا للطن، وبلغ أسمنت السويدي 3,650 جنيهًا.

كما وصل أسمنت الفهد إلى 3,350 جنيهًا، وبلغ أسمنت المخلوط والبوزلاني نحو 4,500 جنيه للطن لكلٍ منهما.



وسجل أسمنت الواحة نحو 2,970 جنيهًا، وأسمنت حلوان 4,071 جنيهًا، بينما بلغ أسمنت الرمادي 3,987 جنيهًا، وأسمنت المخصوص 3,900 جنيه.

أما أسمنت أهل مصر فبلغ 3,250 جنيهًا، في حين استقرت أسعار الأسمنت الأبيض بأنواعه مثل الواحة الأبيض والأبيض العادة وسوبر سيناء عند 4,950 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المقاوم نحو 4,600 جنيه.

استقرار يعكس توازن العرض والطلب

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار بعد موجات من التذبذب شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، نتيجة لتقلبات أسعار الطاقة والخامات عالميًا.



ويتوقع خبراء السوق أن يظل هذا الاستقرار مستمرًا خلال الفترة المقبلة ما لم تحدث تغيرات كبيرة في تكاليف الإنتاج أو أسعار الصرف.

