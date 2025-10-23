الطن بكااام؟..أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك في مصر بتاريخ 23 أكتوبر 2025
يشهد قطاع مواد البناء في مصر تقلبات ملحوظة نتيجة للتغيرات الاقتصادية المختلفة، حيث تلعب عوامل العرض والطلب، وسعر صرف الدولار ،له دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.
هذه العوامل مجتمعة تساهم في حالة من عدم الاستقرار المستمر في أسعار الحديد، الأسمنت، والجبس.
وفي إطار حرص موقع "الموجز" على مواكبة التطورات، ننشر جدولًا محدثًا يوميًا يشمل أسعار هذه المواد في السوق المصري، لتمكين المستهلكين والمتخصصين من متابعة التغيرات والاستفادة من المعلومات الدقيقة لاتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة.
تابعونا للحصول على أحدث المستجدات حول أسعار مواد البناء.
بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي
حديد عز: 38,712 جنيهًا للطن
الحديد الاستثماري: 35,800 جنيه
حديد المراكبي: 36,300 جنيه
مصر ستيل: 34,000 جنيه
حديد سرحان: 33,000 جنيه
حديد بشاي: 37,500 جنيه
حديد عطية: 34,000 جنيه
حديد المصريين: 36,500 جنيه
بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر جاءت كالتالي
أسمنت النصر: 3,800 جنيه للطن
أسمنت حلوان: 3,900 جنيه
الأسمنت الرمادي: 3,931 جنيه
أسمنت وادي النيل: 3,800 جنيه
- أسعار الأسمنت المخلوط اليوم
أسمنت الواحة: 2,970 جنيهًا للطن
أسمنت أهل مصر: 3,250 جنيهًا
بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الابيض للمستهلك في مصر جاءت كالتالي
أسمنت الواحة الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن
الأسمنت الأبيض العادة: 4,950 جنيهًا
أسمنت سوبر سيناء: 4,950 جنيهًا
بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر
جاءت كالتالي
جبسينا - سيناء: من 1,420 إلى 1,500 جنيه
البلاح - إكسبريس: من 1,350 إلى 1,450 جنيه
العامرية - العامرية: من 1,320 إلى 1,430 جنيه
السويس - السويس: من 1,425 إلى 1,450 جنيه
الدولية - الدولية: من 1,420 إلى 1,500 جنيه
نجوم سيناء - المعمار: من 1,370 إلى 1,420 جنيه
إيكوبات - مصر سيناء: من 1,420 إلى 1,450 جنيه
سيناء للجبس - نجمة سيناء: من 1,430 إلى 1,460 جنيه
سيناء للجبس - زهرة سيناء: من 1,480 إلى 1,490 جنيه
بالنسبة لـ أسعار الطوب للمستهلك في مصر جاءت كالتالي
أسعار الطوب الأحمر (جنيه/ألف طوبة)
طفلي مثقب (19×9×6 سم): 1,600
طفلي مثقب (24×11×6 سم): 2,600
طفلي مثقب (19×9×12 سم): 3,200
طفلي مثقب (24×11×12 سم): 4,000
طفلي مثقب (25×12×12 سم): 4,900
أسعار الطوب الأسمنتي
مصمت (20×10×6 سم): 2,800 للبالتة
مصمت (25×12×6 سم): 3,000 للبالتة
مفرغ (40×20×12 سم): 6,800 للبالتة
مفرغ (40×20×20 سم): 9,000 للبالتة
طوب وردي (25×12×6 سم): 2,200 للألف طوبة
أسعار الرمل (جنيه/متر)
الرمل الناعم: 95 – 170
الرمل الأحمر العادي: 40
الرمل الأحمر الخشن: 60
الرمل الخشن: 100
أسعار الزلط (جنيه/متر)
الزلط الكبير: 170
الزلط المتوسط: 190
الزلط الفينو: 220
اقرأ أيضًا:
اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 .. الحديد والأسمنت والجبس