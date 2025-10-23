الطن بكااام؟..أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك في مصر بتاريخ 23 أكتوبر 2025

يشهد قطاع مواد البناء في مصر تقلبات ملحوظة نتيجة للتغيرات الاقتصادية المختلفة، حيث تلعب عوامل العرض والطلب، وسعر صرف الدولار ،له دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

هذه العوامل مجتمعة تساهم في حالة من عدم الاستقرار المستمر في أسعار الحديد، الأسمنت، والجبس.

وفي إطار حرص موقع "الموجز" على مواكبة التطورات، ننشر جدولًا محدثًا يوميًا يشمل أسعار هذه المواد في السوق المصري، لتمكين المستهلكين والمتخصصين من متابعة التغيرات والاستفادة من المعلومات الدقيقة لاتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة.

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي

حديد عز: 38,712 جنيهًا للطن

الحديد الاستثماري: 35,800 جنيه

حديد المراكبي: 36,300 جنيه

مصر ستيل: 34,000 جنيه

حديد سرحان: 33,000 جنيه

حديد بشاي: 37,500 جنيه

حديد عطية: 34,000 جنيه

حديد المصريين: 36,500 جنيه

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر جاءت كالتالي

أسمنت النصر: 3,800 جنيه للطن

أسمنت حلوان: 3,900 جنيه

الأسمنت الرمادي: 3,931 جنيه

أسمنت وادي النيل: 3,800 جنيه

- أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

أسمنت الواحة: 2,970 جنيهًا للطن

أسمنت أهل مصر: 3,250 جنيهًا

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الابيض للمستهلك في مصر جاءت كالتالي

أسمنت الواحة الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن

الأسمنت الأبيض العادة: 4,950 جنيهًا

أسمنت سوبر سيناء: 4,950 جنيهًا

بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي

جبسينا - سيناء: من 1,420 إلى 1,500 جنيه

البلاح - إكسبريس: من 1,350 إلى 1,450 جنيه

العامرية - العامرية: من 1,320 إلى 1,430 جنيه

السويس - السويس: من 1,425 إلى 1,450 جنيه

الدولية - الدولية: من 1,420 إلى 1,500 جنيه

نجوم سيناء - المعمار: من 1,370 إلى 1,420 جنيه

إيكوبات - مصر سيناء: من 1,420 إلى 1,450 جنيه

سيناء للجبس - نجمة سيناء: من 1,430 إلى 1,460 جنيه

سيناء للجبس - زهرة سيناء: من 1,480 إلى 1,490 جنيه

بالنسبة لـ أسعار الطوب للمستهلك في مصر جاءت كالتالي

أسعار الطوب الأحمر (جنيه/ألف طوبة)

طفلي مثقب (19×9×6 سم): 1,600

طفلي مثقب (24×11×6 سم): 2,600

طفلي مثقب (19×9×12 سم): 3,200

طفلي مثقب (24×11×12 سم): 4,000

طفلي مثقب (25×12×12 سم): 4,900

أسعار الطوب الأسمنتي

مصمت (20×10×6 سم): 2,800 للبالتة

مصمت (25×12×6 سم): 3,000 للبالتة

مفرغ (40×20×12 سم): 6,800 للبالتة

مفرغ (40×20×20 سم): 9,000 للبالتة

طوب وردي (25×12×6 سم): 2,200 للألف طوبة

أسعار الرمل (جنيه/متر)

الرمل الناعم: 95 – 170

الرمل الأحمر العادي: 40

الرمل الأحمر الخشن: 60

الرمل الخشن: 100

أسعار الزلط (جنيه/متر)

الزلط الكبير: 170

الزلط المتوسط: 190

الزلط الفينو: 220

