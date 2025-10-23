السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات اليوم الخميس23 أكتوبر 2025 على خطوط مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 ، على جميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، مؤكدة انتظام حركة التشغيل طبقًا للجداول الرسمية المعتمدة، وسط تطبيق كامل لإجراءات الأمان والسلامة داخل المحطات والقطارات، بما يضمن راحة وأمان المسافرين ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأكدت الهيئة أن خطة التطوير الأخيرة ساهمت في تحسين مستوى الخدمة وتحديث أسطول العربات المكيفة والروسية، لتصبح القطارات الخيار الأكثر أمانًا وراحة للتنقل بين المحافظات خلال الفترة الحالية.



مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية – القاهرة»

قطار 8 روسي تهوية: يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 صباحًا.

قطار 902 مكيف: يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا.

قطار 906 مكيف مباشر: يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا.

قطار 900 مكيف: يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 صباحًا.

قطار 912 مكيف: يقوم من الإسكندرية الساعة 11:30 صباحًا.

قطار 914 مكيف: يقوم من الإسكندرية الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار 916 مكيف مباشر: يقوم من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار 922 مكيف: يقوم من الإسكندرية الساعة 3:30 عصرًا.

قطار 928 مكيف: يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 مساءً.

قطار 930 مكيف: يقوم من الإسكندرية الساعة 8:10 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة – أسوان»

قطار 1902 مكيف: قيام من القاهرة الساعة 12:20 صباحًا.

قطار 3006 ثالثة مكيفة: قيام من القاهرة الساعة 12:50 صباحًا.

قطار 978 ثالثة مكيفة: قيام من القاهرة الساعة 6:30 صباحًا.

قطار 980 VIP: قيام من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا.

قطار 990 مكيف: قيام من القاهرة الساعة 4:00 عصرًا (إلى سوهاج).

قطار 2006 مكيف: قيام من القاهرة الساعة 5:15 عصرًا.

قطار 2012 مكيف: قيام من القاهرة الساعة 5:30 عصرًا.

قطار 872 مكيف: قيام من القاهرة الساعة 5:45 عصرًا (إلى أسيوط).

قطار 988 ثالثة مكيفة: قيام من القاهرة الساعة 7:10 مساءً.

قطار 84 نوم: قيام من القاهرة الساعة 7:20 مساءً.

قطار 976 VIP: قيام من القاهرة الساعة 8:00 مساءً.

قطار 2014 VIP: قيام من القاهرة الساعة 9:00 مساءً.

قطار 82 نوم: قيام من القاهرة الساعة 9:10 مساءً.

حجز إلكتروني وخدمات محسّنة للمواطنين

وأشارت الهيئة إلى أن جميع التذاكر متاحة عبر شبابيك الحجز بالمحطات، بالإضافة إلى إمكانية الحجز الإلكتروني عبر تطبيق "قطارات مصر" لتسهيل الخدمة على الركاب، مؤكدة أن جميع القطارات مزوّدة بأنظمة تتبع حديثة لمتابعة التشغيل وضمان الالتزام بالمواعيد.

وأكدت «السكة الحديد» أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الفنية للعربات والجرارات، بما يضمن استمرار الرحلات في أمان تام.

