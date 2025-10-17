احجز مقعدك مسبقًا.. ننشر مواعيد القطارات اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

حرصًا على راحة المسافرين وتجنب الزحام، تُتيح الهيئة خدمة الحجز المسبق لجميع القطارات المكيفة والروسية، سواء عبر شبابيك التذاكر بالمحطات أو من خلال تطبيق الهاتف الرسمي للهيئة.

ويُقدّم موقع «الموجز » لقرّائه الكرام قائمة محدثة بمواعيد القطارات ليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تشمل جميع الخطوط من القاهرة إلى مختلف المحافظات، لتسهيل التخطيط المسبق للرحلات وضمان تجربة سفر مريحة ومنظمة.

أولاً: أهم قطارات خط القاهرة – الإسكندرية

قطار (903) مكيف: يقوم من القاهرة 6:00 صباحًا

قطار (2025) تالجو: يقوم 8:00 صباحًا

قطار (905) VIP مباشر: يقوم 9:00 صباحًا

قطار (917) VIP: يقوم 3:00 عصرًا

قطار (931) مكيف: يقوم 8:15 مساءً

العكس (الإسكندرية – القاهرة):

قطار (902) مكيف: يقوم 6:00 صباحًا

قطار (906) VIP مباشر: يقوم 7:00 صباحًا

قطار (916) VIP: يقوم 2:00 ظهرًا

قطار (922) مكيف: يقوم 3:30 عصرًا

قطار (928) مكيف: يقوم 7:00 مساءً

ثانياً: أهم قطارات خط القاهرة – أسوان

قطار (980) VIP: يقوم من القاهرة 8:00 صباحًا

قطار (982) VIP: يقوم 12:00 ظهرًا

قطار (986) مكيف: يقوم 2:00 عصرًا

قطار (2012) مكيف: يقوم 5:30 مساءً

قطار (2014) VIP: يقوم 9:00 مساءً

العكس (أسوان – القاهرة):

قطار (981) VIP: يقوم 5:30 صباحًا

قطار (983) VIP: يقوم 7:30 صباحًا

قطار (2013) مكيف: يقوم 2:05 ظهرًا

قطار (2007) VIP: يقوم 3:15 عصرًا

قطار (997) VIP: يقوم 8:45 مساءً

ثالثاً: أبرز قطارات الوجه القبلي المتوسطة

قطار (990) مكيف القاهرة – سوهاج: 4:00 عصرًا

قطار (991) مكيف سوهاج – القاهرة: 6:30 صباحًا

قطار (937) مكيف المنيا – القاهرة: 2:00 ظهرًا

تنويه من الهيئة:

توصي السكة الحديد الركاب بالوصول إلى المحطات قبل موعد القطار بـ15 دقيقة ومتابعة التحديثات اليومية على موقعها الرسمي تحسبًا لأي تعديلات طارئة في الجداول.

