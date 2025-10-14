تعرف على مواعيد قطارات اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 للوجهين البحري والقبلي

تواصل هيئة السكك الحديدية تنفيذ خططها التطويرية لتحسين كفاءة التشغيل والانضباط الزمني لحركة القطارات، بما يضمن للمسافرين رحلة مريحة وآمنة، وسط إقبال متزايد على استخدام القطارات كوسيلة نقل أساسية بين محافظات الجمهورية.

ويستعرض موقع «الموجز» أحدث مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 للوجهين البحري والقبلي، وفقًا لبيانات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

أولاً: قطارات الوجه البحري (القاهرة – الإسكندرية والعكس)

من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار (119) تهوية – يقوم 5:00 ص

قطار (903) مكيف – 6:00 ص

قطار (2025) تالجو – 8:00 ص

قطار (905) VIP – 9:00 ص

قطار (913) مكيف – 12:00 ظ

قطار (917) VIP – 3:00 م

قطار (923) مكيف – 4:00 م

قطار (925) مكيف – 6:15 م

قطار (931) مكيف – 8:15 م

من الإسكندرية إلى القاهرة:

قطار (902) مكيف – 6:00 ص

قطار (906) VIP – 7:00 ص

قطار (900) مكيف – 8:15 ص

قطار (912) مكيف – 11:30 ص

قطار (916) VIP – 2:00 م

قطار (922) مكيف – 3:30 م

قطار (928) مكيف – 7:00 م

قطار (930) مكيف – 8:10 م

قطار (28) روسي – 8:20 م

ثانياً: قطارات الوجه القبلي (القاهرة – أسوان والعكس)

من القاهرة إلى أسوان:

قطار (980) VIP – 8:00 ص

قطار (982) VIP – 12:00 ظ

قطار (986) مكيف – 2:00 م

قطار (2006) مكيف – 5:15 م

قطار (2012) مكيف – 5:30 م

قطار (988) مكيف – 7:10 م

قطار (2014) VIP – 9:00 م

قطار (996) مكيف – 10:00 م

قطار (2030) تالجو – 7:00 م

من أسوان إلى القاهرة:

قطار (981) VIP – 5:30 ص

قطار (983) VIP – 7:30 ص

قطار (2013) مكيف – 2:05 م

قطار (2007) VIP – 3:15 م

قطار (997) VIP – 8:45 م

قطار (989) مطور – 11:00 م

قطار (2031) تالجو – 7:00 م

قطار (1011) تهوية – 11:20 م

ثالثاً: خطوط مختارة من الإسكندرية إلى الصعيد والعكس

قطار (88) الإسكندرية – أسوان (مكيف) قيام 5:00 م

قطار (164) الإسكندرية – أسوان (تهوية) قيام 12:00 ظ

قطار (934) الإسكندرية – الأقصر (VIP) قيام 1:10 م

قطار (935) الأقصر – الإسكندرية (VIP) قيام 10:40 م

قطار (2008) الإسكندرية – أسوان (VIP) قيام 8:00 م

رابعاً: خط القاهرة – طنطا – المنصورة

قطار (948) المنصورة – القاهرة قيام 5:35 ص

قطار (1914) المنصورة – شبرا الخيمة قيام 6:35 ص

قطار (1915) شبرا الخيمة – المنصورة قيام 3:35 م

قطار (65) طنطا – المنصورة قيام 4:50 م

تنويه من هيئة السكة الحديد:

يُنصح الركاب بالوصول إلى المحطات قبل موعد القطار بـ15 دقيقة على الأقل لضمان صعود آمن، مع متابعة التحديثات اليومية على الموقع الرسمي للهيئة تحسبًا لأي تغييرات في الجداول.

اقرأ أيضًا:

حادث تدافع بمحطة مترو مسرة بسبب كرسي متحرك.. التفاصيل الكاملة



مواعيد مترو الأنفاق 2025.. التعديلات والمواعيد الجديدة