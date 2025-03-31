مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025.. التعديلات والمواعيد الجديدة

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لعام 2025، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق لتلبية احتياجات الركاب في فترة العيد، خاصة مع زيادة حركة السفر والتنقل في تلك الفترة، وتعمل الهيئة على تسهيل حركة التنقل لجميع المواطنين، خاصة من خلال تزويد محطات المترو بساعات إضافية للتشغيل بما يضمن الراحة للجميع ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في عيد الفطر

وفقًا للجدول الجديد، سيبدأ تشغيل المترو في جميع الخطوط (الخط الأول، الخط الثاني، والخط الثالث) من الساعة 5:15 صباحًا، وستستمر الخدمة حتى منتصف الليل تقريبًا، حيث ستتفاوت مواعيد آخر قطار بين الساعة 12:00 منتصف الليل و12:40 صباحًا حسب المحطات المختلفة.

الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة)

سوف يبدأ أول قطار من محطة حلوان في الساعة 5:15 صباحًا، وآخر قطار سيغادر المحطة في الساعة 12:15 صباحًا ،أما في محطة المرج الجديدة، سيبدأ أول قطار في الساعة 5:15 صباحًا، وآخر قطار سيغادر في الساعة 12:30 صباحًا.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)

سيتم بدء أول قطار من محطة شبرا الخيمة في الساعة 5:15 صباحًا، وآخر قطار في الساعة 12:40 صباحًا من كلا المحطتين.

الخط الثالث (عدلي منصور - جامعة القاهرة)

يبدأ التشغيل في الساعة 5:15 صباحًا من محطتي عدلي منصور وجامعة القاهرة، أما آخر قطار سيغادر في الساعة 12:06 صباحًا من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة، و12:26 صباحًا من محطة روض الفرج.

الاستعدادات والاحتياطات

مع الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال العيد، من المتوقع أن تكون هناك تعزيزات في الخدمة لضمان عدم وجود ازدحام شديد، وسيتم أيضًا تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سلامة الركاب خلال فترة الاحتفالات.

وتعد هذه التعديلات جزءًا من جهود الدولة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال الأعياد، حيث يمكن للركاب الاستفادة من ساعات العمل المطولة للمترو والتنقل بسهولة في القاهرة.

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