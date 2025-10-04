لتجنب الزحام .. تعرف على مواعيد القطارات المكيفة والعادية السبت 4 أكتوبر

تشهد رحلات القطارات مع بداية كل أسبوع إقبالًا واسعًا من المواطنين، خاصة المتجهين إلى محافظات الصعيد والدلتا، لما توفره من راحة وأمان في التنقل لمسافات طويلة.

وتحرص هيئة السكة الحديد على تسيير رحلات يومية متنوعة تشمل القطارات VIP والمكيفة والروسية (ثالثة مكيفة) وقطارات النوم، بما يلبي احتياجات المسافرين على مختلف الخطوط.

وفيما يلي ينشر موقع «الموجز» القائمة الكاملة لمواعيد انطلاق القطارات المكيفة والعادية ليوم السبت 4 أكتوبر 2025.

أولاً: مواعيد القطارات على خط (القاهرة – أسوان)

قطار 1902 (مكيف) قيام 00:20

قطار 3006 (ثالثة مكيفة) قيام 00:50

قطار 978 (ثالثة مكيفة) القاهرة – أسيوط: 06:30 صباحًا

قطار 980 (VIP) قيام 08:00 صباحًا

قطار 2010 (مكيف) قيام 10:00 صباحًا

قطار 982 (VIP) قيام 12:00 ظهرًا

قطار 986 (مكيف) قيام 14:00

قطار 162 (تهوية) القاهرة – الأقصر: 14:20

قطار 970 (مكيف) بورسعيد – سوهاج: 14:00

قطار 990 (مكيف) قيام 16:00

قطار 2006 (مكيف) قيام 17:15

قطار 2012 (مكيف) قيام 17:30

قطار 872 (مكيف) القاهرة – أسيوط: 17:45

قطار 988 (ثالثة مكيفة) قيام 19:10

قطار 84 (نوم) قيام 19:20

قطار 976 (VIP) قيام 20:00

قطار 2014 (VIP) قيام 21:00

قطار 82 (نوم) قيام 21:10

قطار 996 (مكيف) قيام 22:00

قطار 90 (تحيا مصر) قيام 22:10

قطار 890 (ثالثة مكيفة) القاهرة – سوهاج: 23:30

ثانياً: مواعيد القطارات على خط (أسوان – القاهرة)

قطار 3025 (ثالثة مكيفة) قيام 04:10 – وصول 16:40

قطار 2011 (VIP) قيام 05:15 – وصول 18:00

قطار 981 (VIP) قيام 05:30 – وصول 19:35

قطار 983 (VIP) قيام 07:30 – وصول 21:40

قطار 2013 (مكيف) قيام 14:05

قطار 2007 (VIP) قيام 15:15

ثالثاً: مواعيد القطارات على خط (الإسكندرية – أسوان والعكس)

قطار 88 (مكيف) الإسكندرية – أسوان: 17:00

قطار 89 (مكيف) القاهرة – الإسكندرية: 11:15

قطار 934 (VIP) الإسكندرية – الأقصر: 13:10

قطار 2008 (VIP) الإسكندرية – أسوان: 20:00

قطار 1009 (ثالثة مكيفة) أسوان – القاهرة: 19:20

رابعاً: خطوط أخرى (القاهرة – طنطا – المنصورة)

قطار 948 (سياحي) المنصورة – القاهرة: 05:35

قطار 65 (ركاب) طنطا – المنصورة: 16:50

قطار 1915 (سياحي) شبرا الخيمة – المنصورة: 15:35

قطار 1914 (سياحي) المنصورة – شبرا الخيمة: 06:35.

تنويه مهم للمسافرين

جميع الرحلات تستلزم الحجز المسبق.

يُنصح بالوصول إلى محطة القيام قبل الموعد المحدد لتفادي الزحام وضمان رحلة آمنة ومريحة.

اقرأ أيضًا:

حادث تدافع بمحطة مترو مسرة بسبب كرسي متحرك.. التفاصيل الكاملة



مواعيد مترو الأنفاق 2025.. التعديلات والمواعيد الجديدة