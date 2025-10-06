لو مسافر.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025

تُعتبر مواعيد القطارات من العناصر الأساسية لدى ملايين المواطنين، خاصة في ظل التحديثات الأخيرة التي أصدرتها هيئة السكك الحديدية بشأن جداول الانطلاق.

ومع الاعتماد الكبير على خدمات السكك الحديدية يوميًا، تظل متابعة مواعيد القطارات أمرًا ضروريًا لضمان تنظيم السفر والوصول في الوقت المحدد.

في هذا السياق، يقدم موقع “الموجز“ لزواره معلومات دقيقة ومفصلة عن مواعيد القطارات، مع الالتزام بتوفير بيانات موثوقة تسهم في تحسين تجربة السفر عبر السكك الحديدية وتلبية احتياجات المسافرين بفعالية.

أولاً: خط (القاهرة – الإسكندرية)

قطار 119 تهوية – قيام 5:00 ص

قطار 903 مكيف – قيام 6:00 ص

قطار 7 تهوية – قيام 6:20 ص

قطار 1205 تحيا مصر – قيام 6:45 ص

قطار 1131 ثالثة مكيفة – قيام 7:00 ص

قطار 2025 تالجو – قيام 8:00 ص

قطار 901 مكيف – قيام 8:10 ص

قطار 905 VIP مباشر – قيام 9:00 ص

قطار 911 مكيف – قيام 10:00 ص

قطار 1211 تحيا مصر مباشر – قيام 10:10 ص

قطار 913 مكيف – قيام 12:00 ظهراً

قطار 919 مكيف – قيام 2:25 م

قطار 917 VIP مباشر – قيام 3:00 م

قطار 915 مكيف – قيام 3:10 م

قطار 21 تهوية – قيام 3:25 م

قطار 923 مكيف – قيام 4:00 م

قطار 925 مكيف – قيام 6:15 م

قطار 921 مكيف – قيام 6:00 م

قطار 931 مكيف – قيام 8:15 م

قطار 31 مكيف – قيام 8:30 م

قطار 3023 ثالثة مكيفة – قيام 5:00 م

قطار 3009 ثالثة مكيفة – قيام 7:10 م

قطار 3022 ثالثة مكيفة (المنصورة/الإسكندرية) – قيام 7:15 م

قطار 934 مكيف (الإسكندرية/الأقصر) – قيام 10:15 م

ثانياً: خط (الإسكندرية – القاهرة)

قطار 8 روسي تهوية – قيام 5:10 ص

قطار 902 مكيف – قيام 6:00 ص

قطار 906 VIP مباشر – قيام 7:00 ص

قطار 900 مكيف – قيام 8:15 ص

قطار 912 مكيف – قيام 11:30 ص

قطار 914 مكيف – قيام 1:00 م

قطار 916 VIP مباشر – قيام 2:00 م

قطار 922 مكيف – قيام 3:30 م

قطار 118 تهوية – قيام 5:10 م

قطار 568 سياحي – قيام 6:10 م

قطار 928 مكيف – قيام 7:00 م

قطار 1130 ثالثة مكيفة – قيام 7:30 م

قطار 32 تهوية – قيام 6:10 م

قطار 930 مكيف – قيام 8:10 م

قطار 28 روسي – قيام 8:20 م

قطار 920 مكيف (الإسكندرية/طنطا) – قيام 10:00 م

ثالثاً: خط (القاهرة – أسوان)

قطار 1902 مكيف – قيام 12:20 ص

قطار 3006 ثالثة مكيفة – قيام 12:50 ص

قطار 978 ثالثة مكيفة (القاهرة/أسيوط) – قيام 6:30 ص

قطار 980 VIP – قيام 8:00 ص

قطار 2010 مكيف – قيام 10:00 ص

قطار 982 VIP – قيام 12:00 ظ

قطار 986 مكيف – قيام 2:00 م

قطار 970 مكيف (بورسعيد/سوهاج) – قيام 2:00 م

قطار 990 مكيف (القاهرة/سوهاج) – قيام 4:00 م

قطار 2006 مكيف – قيام 5:15 م

قطار 2012 مكيف – قيام 5:30 م

قطار 872 مكيف (القاهرة/أسيوط) – قيام 5:45 م

قطار 988 ثالثة مكيفة – قيام 7:10 م

قطار 84 نوم – قيام 7:20 م

قطار 976 VIP – قيام 8:00 م

قطار 2014 VIP – قيام 9:00 م

قطار 996 مكيف – قيام 10:00 م

قطار 90 تحيا مصر – قيام 10:10 م

رابعاً: خط (أسوان – القاهرة)

قطار 3025 ثالثة مكيفة – قيام 4:10 ص

قطار 2011 VIP – قيام 5:15 ص

قطار 981 VIP – قيام 5:30 ص

قطار 983 VIP – قيام 7:30 ص

قطار 2013 مكيف – قيام 2:05 م

قطار 2007 VIP – قيام 3:15 م

قطار 2015 إسباني مطور – قيام 4:00 م

قطار 83 نوم – قيام 4:20 م

قطار 1903 ثالثة مكيفة – قيام 5:00 م

قطار 997 VIP – قيام 8:45 م

قطار 989 إسباني مطور – قيام 11:00 م

قطار 1011 تهوية – قيام 11:20 م

خامساً: خطوط مختلطة (الإسكندرية – أسوان والعكس)

قطار 88 الإسكندرية/أسوان – قيام 5:00 م

قطار 934 VIP الإسكندرية/الأقصر – قيام 1:10 م

قطار 935 VIP الأقصر/الإسكندرية – قيام 10:40 م

قطار 2008 VIP الإسكندرية/أسوان – قيام 8:00 م

قطار 86 نوم القاهرة/أسوان – قيام 7:45 م

قطار 3008 مكيف الإسكندرية/أسوان – قيام 5:45 ص

سادساً: خط (القاهرة – طنطا – المنصورة)

قطار 948 سياحي (المنصورة/القاهرة) – قيام 5:35 ص

قطار 1914 سياحي (المنصورة/شبرا الخيمة) – قيام 6:35 ص

قطار 1915 سياحي (شبرا الخيمة/المنصورة) – قيام 3:35 م

قطار 65 ركاب (طنطا/المنصورة) – قيام 4:50 م

تنويه: جميع المواعيد المعلنة صادرة عن هيئة السكك الحديدية، مع إمكانية تغييرها في حالات التشغيل الطارئة أو الظروف المفاجئة.

اقرأ أيضًا:

حادث تدافع بمحطة مترو مسرة بسبب كرسي متحرك.. التفاصيل الكاملة



مواعيد مترو الأنفاق 2025.. التعديلات والمواعيد الجديدة