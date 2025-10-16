عاجل| مصادر: زيادة أسعار البنزين في مصر بدءًا من الجمعة.. تفاصيل الأسعار

أسعار البنزين.. قرار مرتقب من لجنة التسعير يشعل الجدل.. والحكومة تدرس آثاره على الأسواق والمواطنين

كشفت مصادر مطلعة، أن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار ستُطبَّق اعتبارًا من صباح غد الجمعة 17 أكتوبر 2025، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأوضحت المصادر أن اللجنة انتهت من مراجعة البيانات الخاصة بأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وتكلفة الإنتاج المحلي، وتم رفع التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء لاعتماد القرار رسميًا خلال ساعات.

الأسعار الجديدة بعد الزيادة المرتقبة

بحسب التسريبات الأولية، فإن أسعار البنزين بعد الزيادة ستصبح على النحو التالي:

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر

السولار والكيروسين: من 15.50 إلى 17 جنيهًا للتر تقريبًا



وأكدت المصادر أن هذه الأسعار تأتي في إطار خطة الحكومة لتقليص فجوة الدعم تدريجيًا، مع الالتزام بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر تبعًا للمتغيرات العالمية.

الحكومة: الزيادة مدروسة لحماية الموازنة والمستهلك

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى، في تصريحات خاصة، إن الزيادة المنتظرة لا تهدف إلى الضغط على المواطن، بل إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية للوقود وسعر بيعه محليًا، خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا خلال الربع الأخير من العام،

وأشار إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج والنقل، مضيفًا أن الأسعار الجديدة "لن تكون مفاجِئة" للمواطنين، إذ تم التمهيد لها عبر سياسة تثبيت تدريجي على مدار الأشهر الماضية.

تأثير الزيادة على الأسواق والنقل

توقّع عدد من خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار النقل والسلع الغذائية ارتفاعًا محدودًا ومؤقتًا عقب تطبيق الزيادة، مشيرين إلى أن الحكومة ستتابع الأسواق عن قرب لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين.

كما أكدت مصادر في وزارة التموين أن أسعار الخبز والسلع الأساسية لن تتأثر، وأن منظومة الدعم ستستمر كما هي دون تغيير.

ردود فعل في الشارع المصري

أثار الحديث عن الزيادة الجديدة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من المواطنين عن قلقهم من تأثير القرار على تكاليف المعيشة، فيما يرى آخرون أن التحريك التدريجي للأسعار خطوة ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وفقًا للمصادر، فإن الزيادة في أسعار البنزين والسولار باتت مؤكدة، وسيبدأ تطبيقها فجر الجمعة 17 أكتوبر 2025 في جميع محطات الوقود.

ويُنتظر أن تُصدر لجنة التسعير بيانًا رسميًا خلال ساعات، يوضح فيه الأسعار الجديدة بشكل نهائي، مع التأكيد على استمرار مراجعتها ربع سنويًا وفق المتغيرات المحلية والعالمية.

باختصار: مصر تستعد فجر الجمعة لتحريك أسعار البنزين رسميًا، وبنزين 95 يصل إلى 21 جنيهًا للتر لأول مرة، في خطوة تُعد جزءًا من خطة الدولة لإصلاح منظومة الدعم ومواكبة الأسعار العالمية دون الإضرار بالمواطن محدود الدخل.