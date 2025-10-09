رسمياً..أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 دون تغيير

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لتصريحات رسمية صادرة عن الحكومة المصرية، التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بخصوص تعديل الأسعار ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة.

الأسعار الرسمية للبنزين والسولار والبوتاجاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير، وجاءت على النحو التالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: 17.50 جنيهًا للتر

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

سولار: 15.25 جنيهًا للتر

كيروسين: 15.50 جنيهًا للتر

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه

الأسطوانة التجارية (25 كجم): 400 جنيه

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية

غاز الصب الصناعي: 16 ألف جنيه للطن

مدبولي: تسعير الوقود يخضع لدراسة دقيقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع ملف تسعير المنتجات البترولية بحذر شديد، مشيرًا إلى أن أي تعديل في الأسعار يتم بعد دراسة دقيقة تشمل تطورات الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين موارد الدولة وحماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من أي تأثيرات سلبية محتملة.

لجنة التسعير تتابع المتغيرات العالمية

أوضح مدبولي أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تتابع بشكل دوري أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد وسعر الصرف المحلي، لتحديد مدى الحاجة إلى أي تعديل في الأسعار المستقبلية.

وأضاف أن الدولة تلتزم بمبدأ الاستقرار الاقتصادي وتتجنب القرارات المفاجئة التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق المحلي أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

رسالة طمأنينة للمواطنين والمستثمرين

يمثل قرار تثبيت الأسعار خطوة إيجابية تعزز الثقة في استقرار السوق المصري، وتدعم استمرار الأنشطة الإنتاجية في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة.

كما يعكس القرار التزام الدولة بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية بدقة، ويبعث برسالة اطمئنان للمواطنين والمستثمرين بأن الحكومة تضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتها.

اقرأ أيضًا:

اجتماع لجنة التسعير التلقائي لـ البنزين بعد رفع الدعم الكامل.. زيادات مرتقبة حتى 20%



هتفوّل بكام النهارده ؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025