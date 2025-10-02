عاجل.. الموعد النهائي لزيادة البنزين واسعاره.. ترقب واسع لقرار لجنة التسعير التلقائي

أسعار البنزين.. يترقب المواطنون فى مختلف المحافظات المصرية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط حالة من الاهتمام بمدى تأثر الأسعار الحالية للوقود، خاصة بعد المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

الأسعار الحالية للبنزين والمنتجات البترولية

تشهد الأسواق فى الوقت الراهن استقرارًا نسبيًا فى أسعار البنزين والوقود، وجاءت التسعيرة المُعتمدة حاليًا كالتالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

19 جنيهًا للتر بنزين 92: 17.25 جنيه للتر

17.25 جنيه للتر بنزين 80: 15.75 جنيه للتر

15.75 جنيه للتر السولار: 15.5 جنيه للتر

15.5 جنيه للتر الكيروسين: 15.5 جنيه للتر

15.5 جنيه للتر المازوت: 10,500 جنيه للطن

10,500 جنيه للطن أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه

200 جنيه البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

400 جنيه الغاز الصب: 16,000 جنيه للطن

هذه الأسعار ما زالت سارية إلى حين صدور قرار لجنة التسعير التلقائي فى اجتماعها المقبل.

اجتماعات اللجنة ومتابعة السوق العالمية

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها السابق فى أبريل 2025، وتستعد لعقد اجتماعها الجديد خلال شهر أكتوبر الجارى، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وترتكز الآلية على مراقبة أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قبل تحديد أي تعديل جديد فى أسعار الوقود.

التزام حكومى بخطة الإصلاح

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي، مع مراعاة معدلات التضخم وتأثير الأسعار على المواطنين. وأوضح أن دعم الوقود فى موازنة 2025/2026 يصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154.5 مليار فى العام السابق، بما يعكس توجها نحو ضبط الدعم دون المساس بالشرائح الأكثر احتياجًا.

تصريحات مدبولى حول الزيادة المتوقعة

قال رئيس مجلس الوزراء إن الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين قد تكون «الأخيرة الحقيقية»، مشيرًا إلى استمرار دعم السولار جزئيًا نظرًا لاعتماد قطاعات رئيسية عليه مثل الزراعة والنقل والمواصلات، وتأثيره المباشر على معدلات التضخم والأسعار فى الأسواق.

استعدادات محطات الوقود

تستعد محطات الوقود فى مختلف المناطق لقرارات لجنة التسعير التلقائي، وذلك وفق تصريحات حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، الذى أكد توافر المعروض من جميع أنواع الوقود دون عجز أو تأخير.

وأشار نصر إلى أن الهيئة العامة للبترول قامت بضخ كميات إضافية من السولار والبنزين لتلبية الطلب الموسمى وتجنب أى اختناقات محتملة، خاصة مع عودة المدارس وزيادة حركة النقل.

تأثير الأسعار على المواطنين والقطاعات الاقتصادية

يرتبط قرار لجنة التسعير التلقائي بعدة قطاعات حيوية، من بينها النقل العام والخاص، والنقل التجارى، والصناعات القائمة على الطاقة، إضافة إلى تأثيراته على السوق الاستهلاكية ومستويات الأسعار. ويترقب المواطنون ما إذا كانت الأسعار ستظل مستقرة أو تشهد زيادة جديدة، خصوصًا بعد تصريحات الحكومة بشأن قرب انتهاء مرحلة رفع الدعم التدريجى.

توقعات ما قبل الإعلان الرسمى

يرى مراقبون أن اللجنة قد تقوم بإجراء تعديل محدود يتماشى مع متوسطات الأسعار العالمية لخام برنت والتغير فى سعر الصرف، مع الإبقاء على بعض الشرائح بدون تغيير، للحفاظ على التوازن بين متطلبات الموازنة واحتياجات المواطن.

تبقى الأنظار موجهة نحو اجتماع أكتوبر الحالى، وسط حالة من الترقب العام لقرار لجنة التسعير التلقائي، ومدى تأثيره على تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات والنقل. وبين حرص الحكومة على مواصلة الإصلاح الاقتصادى، ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، يأمل الكثيرون فى الحفاظ على استقرار الأسعار أو الحد من زياداتها قدر الإمكان.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ 21 جنيه.. توقعات الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين أكتوبر 2025



تثبيت أسعار البنزين في مصر حتى أكتوبر..والحكومة: الزيادة المحتملة قد تكون الأخيرة

