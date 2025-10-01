أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 1 اكتوبر 2025..زيادات جديدة وتثبيت رسمي

أقر مجلس النواب المصري، تعديلات تشريعية تقضي بزيادة ضريبية تراكمية على أسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا، ولمدة ثلاث سنوات متتالية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من نوفمبر المقبل، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة الإيرادات وتعزيز الرقابة على السوق.

الشرقية للدخان تثبّت السعر عند 44 جنيهًا

في المقابل، أعلنت شركة الشرقية للدخان عن تثبيت سعر العبوة الواحدة للمستهلك النهائي عند 44 جنيهًا، مؤكدة أن القرار يأتي للحفاظ على استقرار السوق ومنع المضاربات السعرية.

وأوضحت الشركة أن هامش ربح التجار سيتراوح بين 5 و25 قرشًا فقط لكل عبوة، مع متابعة صارمة من الجهات الرقابية لمنع أي تجاوزات.

دعوة المستهلكين للالتزام بالأسعار الرسمية

وجهت الشركة نداءً إلى المستهلكين بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن هناك جهات تنظيمية تتابع السوق بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار.

قائمة أسعار منتجات الشرقية للدخان

بوسطن / ليمونت: 44 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا.

كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا.

كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا.

كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا.

كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا.

مونديال (أحمر/أزرق/سيلفر): 44 جنيهًا.

مونديال سويتش (منتول/بلو بيري): 44 جنيهًا.

أسعار منتجات فيليب موريس بعد الزيادة الأخيرة

كما أعلنت شركة "فيليب موريس مصر" عن أسعار منتجاتها عقب دخول التعديلات الضريبية حيز التنفيذ منذ يوليو/تموز 2025:

Marlboro: 97 جنيهًا.

Marlboro Crafted: 79 جنيهًا.

L&M: 76 جنيهًا.

TEREA (التبغ المسخن): 76 جنيهًا.

TEREA Capsules: 80 جنيهًا.

Merit: 105 جنيهات.

