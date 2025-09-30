أسعار البنزين في مصر.. توقعات بزيادة جديدة خلال أكتوبر

يترقب الشارع المصري الأيام المقبلة لاجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بعد توقف دام 6 أشهر منذ آخر تعديل في أبريل الماضي، وسط مؤشرات قوية على إعلان زيادة جديدة بأسعار الوقود ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن رفع الأسعار المقبل يعد جزءًا من برنامج إصلاح شامل، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في تقديم دعم مباشر لسعر السولار، نظرًا لاعتماده في تشغيل وسائل النقل وصناعة السلع الأساسية، وأضاف أن استمرار استقرار أسعار الطاقة عالميًا قد يجعل الزيادة المنتظرة في أكتوبر هي الأخيرة من نوعها، وهو ما يمنح المواطنين والمستثمرين رؤية أوضح بشأن تكاليف التشغيل والنقل خلال الفترة المقبلة.

بهذا، تظل الأنظار متجهة إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر، لمعرفة ما إذا كانت الزيادة المقبلة ستُعد بالفعل الأخيرة في أسعار البنزين والمحروقات داخل السوق المحلي.

حجم الزيادة المحتملة

أوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن اللجنة تعتمد في قراراتها على معادلة سعرية تراعي أسعار النفط عالميًا، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج المحلي.



وأشار إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 15 و20%، مع التأكيد على استمرار الدعم الجزئي للمنتجات الاستراتيجية مثل السولار حفاظًا على معيشة المواطنين.

الأسعار الحالية للوقود

شهد الاجتماع السابق للجنة في أبريل/نيسان الماضي زيادة بقيمة جنيهين للتر، ليصل سعر:

بنزين 80 إلى 15.75 جنيه

بنزين 92 إلى 17.25 جنيه

بنزين 95 إلى 19 جنيهًا

السولار إلى 15.50 جنيه

ومنذ ذلك الحين، أبقت الحكومة الأسعار ثابتة لمدة نصف عام.

تصريحات وزير البترول

أكد وزير البترول كريم بدوي أن فجوة الدعم بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع تقلصت بشكل كبير، إذ تراجعت إلى ما بين 11 و15% للبنزين، و31% للسولار.

وشدد على أن أي زيادة محتملة في أكتوبر لن تتبعها زيادة أخرى في ديسمبر، مرجحًا أن تكون هذه الزيادة الأخيرة خلال عام 2025.

تقليص دعم الوقود

كان مجلس النواب قد أقر في موازنة العام المالي 2025-2026 خفض مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في العام السابق، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق السعر العادل للوقود تدريجيًا.

اقرأ أيضًا:

اجتماع لجنة التسعير التلقائي لـ البنزين بعد رفع الدعم الكامل.. زيادات مرتقبة حتى 20%



هتفوّل بكام النهارده ؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

