هتفوّل بكام النهارده ؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

مع مطلع شهر يوليو 2025 ، يواصل سوق الوقود في مصر استقراره ، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر المقبل.

ويعزى هذا التثبيت إلى معادلة سعرية تعتمد على أسعار خام برنت، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف الإنتاج والنقل.

كما عدّلت اللجنة دورية انعقادها لتصبح كل 6 أشهر بدلًا من 3، بهدف تقليل تأثير تقلبات الأسعار. ومنذ اجتماع أبريل الماضي، لم تُسجّل أي تغييرات جديدة، ما يمنح المواطنين والمستثمرين وضوحًا في التخطيط.

وفيما يلي يعرض موقع الموجز أسعار الوقود الحالية، التي تشهد ثباتًا دون تغيير.

أسعار البنزين اليوم

سعر بنزين 80 اليوم: سجل سعر بنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر

سعر بنزين 92 اليوم نحو 17.25 جنيه للتر

سعر بنزين 95 اليوم: سجل سعر بنزين 95 اليوم نحو 19 جنيها للتر

سجل سعر السولار اليوم: 15.50 جنيه للتر.

سعر اسطوانة البوتجاز المنزلي اليوم: 200 جنيه.

سعر اسطوانة البوتجاز التجاري اليوم: 400 جنيه.

توازيًا مع استقرار أسعار البنزين، ظلت أسعار السولار والكيروسين ثابتة:

السولار: 15.5 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر.

ماذا يحدث إذا استخدمت الوقود الخاطئ لسيارتك؟

يستخدم أكثر من 150 ألف شخص سنويًا نوع الوقود الخطأ في سياراتهم، سواء عن طريق الخطأ في اختيار فوهة التعبئة أو لعدم معرفتهم بالوقود المناسب. هذا الخطأ قد يسبب أضرارًا بالغة ومكلفة للمحرك.

الفرق بين البنزين والديزل

البنزين والديزل يختلفان في طريقة الاحتراق والكثافة. البنزين يشتعل بسهولة بشرارة، بينما يحتاج الديزل إلى ضغط وحرارة مرتفعة. كما أن الديزل أكثر كثافة ويُنتج طاقة أكبر، لذا يُستخدم غالبًا في الشاحنات.

ماذا يحدث عند التبديل؟

بنزين في محرك ديزل: قد يسبب تلفًا خطيرًا للمحرك، خصوصًا في الأنظمة الحديثة مثل Common Rail، وقد يتطلب استبدال أجزاء أساسية.

ديزل في محرك بنزين: أقل ضررًا، لأن فوهة التعبئة عادة لا تتناسب، وإن حدث ذلك فالضرر محدود ويتطلب فقط تنظيف النظام.

ما الذي يجب فعله؟

لا تشغل السيارة إطلاقًا إذا لاحظت الخطأ قبل التشغيل.

ضع السيارة في الوضع الحيادي واتصل بفني لسحب الوقود وتنظيف الخزان.

إذا شغّلت السيارة، أوقف المحرك فورًا واطلب المساعدة.

كيف تتجنب الخطأ؟

راقب لون الخرطوم وملصقات الوقود.

أضف ملصقًا على غطاء الوقود بنوع الوقود المناسب.

تجنب التشتت في محطة الوقود.



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