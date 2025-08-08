اجتماع لجنة التسعير التلقائي لـ البنزين بعد رفع الدعم الكامل.. زيادات مرتقبة حتى 20%

أسعار البنزين.. تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون على حد سواء الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والمقرر عقده في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وسط توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البنزين ومشتقاته، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود بنهاية العام الجاري، ويرصد الموجز التفاصيل.

رفع الدعم عن الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

تسعى الحكومة المصرية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، إلى خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% خلال العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 75 مليار جنيه بدلًا من 154.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

هذا الخفض التدريجي للدعم يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وتوجيه الوفورات المالية إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، مع مراعاة البعد الاجتماعي.

توقعات الزيادة في أسعار البنزين

وفقًا لمصادر بوزارة البترول وخبراء طاقة، فإن اجتماع أكتوبر قد يشهد زيادة تتراوح بين 15% و20% في أسعار البنزين، مع الإبقاء على دعم السولار والبوتاجاز مؤقتًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أوضح الخبراء أن آلية التسعير تعتمد على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتكرير.

أسعار البنزين الحالية (قرار أبريل 2025)

بنزين 95 : 19 جنيهًا للتر

: 19 جنيهًا للتر بنزين 92 : 17.25 جنيهًا للتر

: 17.25 جنيهًا للتر بنزين 80 : 15.75 جنيهًا للتر

: 15.75 جنيهًا للتر السولار والكيروسين : 15.5 جنيهًا للتر

: 15.5 جنيهًا للتر أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه

هذه الأسعار كانت قد ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة وصلت إلى 14.5%، ما يعكس نهج الحكومة التدريجي في تعديل أسعار المحروقات.

التأثير المتوقع على الأسعار والاقتصاد

يرى محللون أن رفع الدعم الكامل عن الوقود سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية والخدمات. كما من المتوقع حدوث موجة تضخمية جديدة، خاصة مع اقتراب رفع أسعار السولار، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في تشغيل وسائل النقل ونقل البضائع.

خطط الحكومة للتخفيف من الأثر

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستواصل دعم السولار والبوتاجاز جزئيًا في المدى القريب، مع الالتزام بخطة الإصلاح التدريجي لقطاع الطاقة، نافياً الشائعات حول زيادات مفاجئة أو قفزات سعرية حادة.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل سيكون محطة مفصلية في مسار أسعار الوقود بمصر، خاصة مع اقتراب نهاية العام المستهدف فيه رفع الدعم بالكامل، وتبقى الأنظار معلقة على قرار اللجنة وتأثيره المباشر على معيشة المواطنين والأسواق.

