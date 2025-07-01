موعد رفع أسعار البنزين في مصر.. تأثير الحرب في الشرق الأوسط

مع اقتراب موعد رفع الدعم الكامل عن الوقود، والبنزين يترقب المصريون الإعلان الرسمي من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي من المقرر أن تنعقد في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، بعد مرور ستة أشهر على اجتماعها السابق في أبريل الماضي، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

ارتفاع أسعار البنزين.. قرارات مرتقبة في أكتوبر

أفادت مصادر مطلعة بوزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي ستجتمع في أكتوبر القادم لتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة، ومن المرجح أن تتضمن القرارات زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك بالتوازي مع قرب انتهاء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود، وتوجيهه نحو قطاعات خدمية كالصحة والتعليم.

ما العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الوقود؟

تستند لجنة التسعير التلقائي إلى معادلة سعرية معتمدة تشمل عدة متغيرات اقتصادية رئيسية تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات البترولية، من أبرزها:

أسعار خام برنت عالميًا، والتي تعتبر المرجع الأساسي في تسعير الوقود.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إذ يتأثر استيراد المواد البترولية بقيمة العملة المحلية.

تكاليف الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع، سواء محليًا أو دوليًا.



وأكد المصدر أن هذه العوامل مجتمعة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل اللجنة، التي تضمن ألا تتجاوز نسبة التغيير ±10% من الأسعار السارية، لضمان توازن السوق المحلي وعدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة.

هل هناك منتجات مستثناة من التسعير التلقائي؟

نعم، تظل بعض المنتجات خارج آلية التسعير التلقائي، مثل:

أسطوانات البوتاجاز المنزلية.

المنتجات البترولية المخصصة لمحطات الكهرباء والمخابز. وذلك بناءً على قرارات حكومية تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية.



أسعار البنزين الحالية في مصر حتى أكتوبر 2025

وفقًا لآخر تحديث في 11 أبريل 2025، جاءت أسعار المنتجات البترولية كالتالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر

بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر

السولار: 15.5 جنيهًا/لتر

الكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر

المازوت للصناعات: 10,500 جنيه/طن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

الغاز الصب: 16,000 جنيه/طن

الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية



كما تم تثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك أسعار غاز تموين السيارات.

الحرب الإيرانية-الإسرائيلية وأثرها على أسعار الطاقة

ساهمت الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، في زيادة أسعار النفط عالميًا، فقد انعكست هذه الصراعات على معدلات إنتاج النفط وتكاليف الشحن والتأمين، ما دفع بأسعار خام برنت إلى مستويات مرتفعة، وهو ما يُتوقع أن يُترجم محليًا إلى زيادات جديدة في أسعار الوقود.

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أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 6-5-2025 بعد الزيادة الأخيرة

