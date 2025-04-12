بعد زيادة أسعار البنزين.. إجراءات صارمة ضد المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة

زيادة أسعار البنزين.. شهدت مصر مؤخرًا زيادة جديدة في أسعار الوقود، شملت البنزين والسولار، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة لضمان ضبط تعريفة الركوب لوسائل النقل المختلفة ومنع استغلال المواطنين.

زيادة أسعار البنزين

وفيما يلي،يعرض لكم الموجز تفاصيل إجراءات صارمة ضد المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين.

تحديثات عاجلة لتعريفة الركوب

زيادة أسعار البنزين.. أعلنت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات عن تحديث تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الأجرة والسرفيس داخل المحافظات، وبين المحافظات وبعضها، بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي، وجاءت هذه القرارات استجابة فورية للحفاظ على استقرار الشارع وضمان عدم التلاعب بحقوق المواطنين.

تشكيل لجان لتحديد الزيادة:

بدأت المحافظات بتشكيل لجان مختصة لتحديد التعريفة الجديدة وفقًا لنسب الزيادة في أسعار الوقود، فعلى سبيل المثال، قام محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية بتشكيل لجنة فنية لتحديد نسبة الزيادة المناسبة في التعريفة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي السائقين، مع توجيهات صارمة بتنفيذ التعريفة الجديدة فور الإعلان عنها.

تكثيف الحملات الرقابية:

زيادة أسعار البنزين.. وتم تكليف الأجهزة المعنية، وعلى رأسها إدارة المرور ومديريات الأمن، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات والسائقين، للتأكد من التزام الجميع بالتعريفة الجديدة، وقد شُدد على ضرورة إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة توضح التعريفة المعتمدة، لزيادة الشفافية وحماية الركاب.

عقوبات مشددة للمخالفين:

أعلنت الحكومة عن مجموعة من العقوبات التي ستُطبق على السائقين المخالفين، تشمل الغرامات المالية التي قد تصل إلى 3000 جنيه، وسحب التراخيص، ومنع تجديدها في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى سحب خطوط السير في بعض الحالات لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة.

آليات تقديم الشكاوى للمواطنين:

وفرت الوزارة مجموعة من الوسائل لتلقي الشكاوى، من أبرزها الخط الساخن 114، ورقم واتساب مخصص وهو 01119992624، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وخط خدمة المواطنين 15330، لتلقي البلاغات المتعلقة بأي تجاوز في تعريفة الركوب.

وتؤكد الحكومة من خلال هذه الإجراءات على سعيها لحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، وضمان عدالة تسعير خدمات النقل، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

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