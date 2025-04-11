أسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى محافظات الصعيد 2025 بعد زيادة البنزين والسولار

أسعار أجرة الميكروباص.. في أعقاب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، أعلنت الحكومة عن تعديل تعريفة أجرة الميكروباص على مستوى الجمهورية، خاصة في خطوط المسافات الطويلة مثل القاهرة إلى محافظات الصعيد، وقد بدأت المحافظات بتنفيذ التعريفة الجديدة اعتبارًا من النصف الثاني لعام 2024، على أن تسري بشكل رسمي خلال عام 2025.

وتفاوتت نسبة الزيادة في الأجرة بين 10% و15%، وتم حسابها بناءً على المسافة بين القاهرة وكل محافظة، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية مثل قطع الغيار والصيانة وارتفاع أسعار السولار، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن عادل بين تكلفة التشغيل والحفاظ على حقوق المواطنين.

ويقدم لكم الموجز بعد زيادة البنزين والسولار تعريفة أجرة الميكروباص من القاهرة إلى محافظات الصعيد.

أسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى محافظات الصعيد 2025

جاءتأسعار الأجرة من القاهرة إلى محافظات الصعيد، بعد زيادة البنزين والسولار، على النحو التالي:

أسعار الأجرة من موقف عبود

- أسعار الأجرة الجديدة من القاهرة إلى بني سويف بـ 62 جنيها، بعد أن كانت 55 جنيها.

- أسعار الأجرة الجديدة من القاهرة إلى الواسطى بـ 62 جنيها، بعد أن كانت 55 جنيها.

- أسعار الأجرة الجديدة من القاهرة إلى المنيا بـ 150 جنيها، بعد أن كانت 135 جنيها.

- أسعار الأجرة الجديدة من القاهرة إلى أسيوط بـ 180 جنيها، بعد أن كانت 162 جنيها.

- أسعار الأجرة الجديدة من القاهرة إلى سوهاج بـ 215 جنيها، بعد أن كانت 190 جنيها.

أسعار الأجرة من موقف السلام الإقليمي

- أسعار الأجرة الجديدة من القاهرة إلى الفيوم بـ 50 جنيها، بعد أن كانت 45 جنيها.

- أسعار الأجرة الجديدة من القاهرة إلى بني سويف بـ 59 جنيها، بعد أن كانت 53 جنيها.

أسعار الأجرة من موقف عين حلون

أسعار أجرة محافظات الصعيد من موقف عين حلوان

أسعار الأجرة من موقف المرج

أسعار أجرة محافظات وجه قبلي من موقف المرج

خطة الحكومة للرقابة والتنظيم:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، عن تشديد الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الميكروباص للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، وتم تفعيل أرقام شكاوى على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى تنسيق مع شرطة المرور لضبط أي مخالفات أو استغلال.

كما وجهت الحكومة بسرعة تعليق لافتات واضحة بالتعريفة الجديدة في جميع المواقف، مع تحذير السائقين من فرض أي زيادات غير رسمية قد تُعرضهم للعقوبات.

وقد رحّب البعض من المواطنين بالخطوة بشرط تحسين جودة الخدمة، بينما أبدى آخرون تخوفهم من زيادة الأعباء اليومية، مطالبين بتحسين خطوط النقل الجماعي المدعومة.

أثر الزيادة على المواطنين واقتراحات لحلول بديلة:

أثارت الزيادات الجديدة في تعريفة الميكروباص موجة من الجدل بين المواطنين، خاصة من العاملين والطلاب الذين يعتمدون بشكل يومي على هذه الخطوط في تنقلاتهم من القاهرة إلى محافظات الصعيد، وعبّر الكثيرون عن قلقهم من تأثير هذه الزيادة على ميزانياتهم الشهرية، مؤكدين أن الارتفاع لم يُقابله تحسّن ملموس في جودة الخدمة أو وسائل الراحة داخل المركبات.

وفي هذا السياق، دعا مواطنون وممثلو المجتمع المدني الحكومة إلى توفير بدائل أكثر استدامة، مثل دعم خطوط النقل الجماعي التابعة للدولة، أو التوسع في خدمة الأتوبيسات السريعة المكيفة بين المحافظات بأسعار مناسبة، كما طالب البعض بإطلاق تطبيق إلكتروني رسمي لتوضيح التعريفات وضبط أي مخالفات من السائقين، بما يضمن الشفافية والعدالة.

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