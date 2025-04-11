تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لشركة بيجسكو لهندسة محطات القوى الكهربائية

دعم وتنفيذ المشروعات الكهربائية.. قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية "بجسكو ".

واجتمع وزير الكهرباء بأعضاء مجلس الادارة بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من رؤساء ومديري القطاعات المختلفة للوقوف على الواقع الفعلي وبحث متطلبات تطوير الشركة وعودتها إلى سابق عهدها كداعم رئيسى وشريك فى تنفيذ المشروعات الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

دعم وتنفيذ المشروعات الكهربائية

الموجز ينقل لكم تفاصيل الزيارة التي تأتي في إطار الخطة الشاملة لحصر وحوكمة الأصول المملوكة واستثمارها وحسن ادارتها وتعظيم عوائدها ، وفي ضوء المتابعة الميدانية للنهوض بالشركات التابعة وتحسين معدلات الاداء وتعظيم العوائد من الخبرات المتراكمة.

مشروعات المحطات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها

واستعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء خطة عمل الشركة خلال الفترة الماضية وأبرز الاعمال التى قامت بها والمعوقات التى تسببت فى تراجع تصنيف الشركة وغيابها عن المشروعات الكبرى ، لاسيما القيام بأعمال التصميمات لمشروعات المحطات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها وخدمات العقود.

إدارة مشروعات القوى الكهربائية وتوفير الإدارة الفنية

وكذلك أعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ المحطات وملحقاتها، وربط المحطات بالشبكة الكهربائية القومية ، فضلا عن إدارة مشروعات القوى الكهربائية وتوفير الإدارة الفنية والخدمات ذات الصلة مباشرة لتطوير وإدارة وهندسة وبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة في مصر والعالم ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة الهندسة والمشتريات والمشاريع والبناء المتعلقة بتصميم محطات توليد الكهرباء وتعمل في مجال الاستشارات الهندسية للمشروعات الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة من خلال اعداد الدراسات الفنية والإقتصادية اللازمة

زيارة وزير الكهرباء لشركة بيجسكو

وبدوره، قال وزير الكهرباء إن الشركة تمتلك مقومات النجاح ومن بينها الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية موضحا اهمية تطوير الشركة والنهوض بها وتعظيم مواردها ، مضيفا أن الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية (بجسكو) تعد من اهم الشركات العاملة فى مجالات المشروعات الكهربائية فى منطقة الشرق الأوسط وتمتلك خبرات واسعة في تنفيذ العديد من المحطات الكهربائية والتي ساعدت على توفير التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية فى العديد من المناطق.

مجالات عمل الشركة المرتبطة بالطاقة الكهربائية

وأشار إلى استراتيجية العمل والتى تتضمن خطة لحسن ادارة الأصول وتعظيم العوائد منها ، لاسيما الخبرات المتراكمة فى مجالات عمل الشركة المرتبطة بالطاقة الكهربائية كركيزة اساسية لخطة اعادة البناء والتنمية التى يجرى تنفيذها فى شتى أنحاء الجمهورية.

زيارة وزير الكهرباء لشركة بيجسكو

وأوضح وزير الكهرباء أن حجم الأعمال والمشروعات والقدرات التوليدية فى اطار استراتيجية الطاقة تستدعي الاستفادة واستثمار الطاقات المتاحة وحسن استغلال الأصول المملوكة.

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