التموين تحسم الجدل.. رغيف الخبز المدعّم ثابت رغم زيادة أسعار الوقود

في أعقاب الإعلان الرسمي عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، خرج الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ليؤكد أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعّم سيظل دون تغيير، حيث يستمر صرفه لحاملي بطاقات التموين بسعر 20 قرشًا للرغيف، رغم تعديل أسعار البنزين والسولار بدءًا من الجمعة 11 أبريل 2025. ويرصد الموجز التفاصيل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تأخذ في اعتبارها كافة عناصر التكلفة الخاصة بإنتاج الرغيف المدعّم، وعلى رأسها أسعار السولار، مضيفًا أن الدولة لا تزال تتحمّل فرق تكلفة الإنتاج بشكل كامل، مع ضمان سداد الفروقات لأصحاب المخابز، في إطار التزام الحكومة بتأمين رغيف الخبز للمواطنين دون انقطاع أو أعباء إضافية.

ارتفاع رسمي في أسعار الوقود بدءًا من اليوم

تزامنًا مع قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، تم تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود اعتبارًا من السادسة صباح الجمعة، وجاءت الزيادات كالتالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

أسطوانة البوتاجاز المنزلية: من 150 إلى 200 جنيه



هذه التعديلات تأتي في ضوء المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر، استنادًا إلى تطورات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

رقابة مشددة وغرفة عمليات لمواجهة أي تجاوزات

وفي تحرك سريع لضبط الأسواق ومنع أية محاولات للتلاعب أو الاحتكار، شدد وزير التموين على ضرورة التواجد الميداني لقيادات المديريات التموينية، وتكثيف التنسيق مع مباحث التموين لضبط أي مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار غير رسمية، الامتناع عن البيع، أو تخزين المنتجات بغرض رفع أسعارها لاحقًا.

كما أعلن الوزير أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستبقى في حالة انعقاد دائم خلال الأيام المقبلة، لتلقي تقارير ميدانية لحظة بلحظة واتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي أزمة قد تظهر في أي محافظة.

حملات تفتيش موسّعة لمتابعة الالتزام بالأسعار

وجّه الوزير جميع مديريات التموين بزيادة وتيرة الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تطبيق العقوبات القانونية فورًا على المخالفين، تنفيذًا لقوانين حماية المستهلك والتموين. وأكد أن الحملات ستشمل أيضًا الأسواق العامة، لضبط أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، بحجة زيادة تكلفة النقل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.

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