أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الاثنين 26 مايو 2025

يواصل المواطنون في مصر البحث عن أسعار الوقود اليوم الاثنين 26 مايو 2025، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، القرار أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هناك تغييرات مرتقبة في أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي، ويرصد الموجز تفاصيل الأسعار.

لكن، وبحسب ما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تشهد الأسعار اليوم استقرارًا تامًا دون أي تعديل جديد، مقارنة بالأسعار التي أقرتها اللجنة في مراجعتها الأخيرة في أبريل 2025.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديث رسمي، جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 26 مايو 2025 على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 95: 19 جنيهًا

سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا

سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيهًا

سعر لتر السولار: 15.50 جنيهًا، ارتفاعًا من 13.50 جنيه سابقًا

سعر لتر الكيروسين: 15.50 جنيهًا



أسعار البوتاجاز والغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه

سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

سعر طن الغاز الصب: 16,000 جنيه

سعر طن المازوت المورد: 10,500 جنيه



استقرار مدروس رغم تغيرات السوق

أرجعت الحكومة قرار التثبيت إلى متابعتها الدقيقة للأسواق العالمية وتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أن السياسة الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وضمان استدامة الدعم الموجه للطاقة.

نصائح لترشيد استهلاك الوقود

مع ارتفاع بعض أنواع الوقود، يبحث الكثيرون عن طرق لتقليل استهلاك البنزين والسولار، وهنا بعض النصائح المهمة:

1. إيقاف المحرك في حالات التكدس

تشغيل السيارة أثناء التوقف الطويل يستهلك وقودًا دون فائدة. يوصى بإيقاف المحرك إذا تجاوز التوقف 15 ثانية.

2. الحفاظ على ضغط الإطارات

انخفاض ضغط الإطارات يزيد من استهلاك الوقود بنسبة قد تصل إلى 10%.

3. تجنب الحمولة الزائدة

كل 100 كجم إضافية ترفع الاستهلاك بمعدل 0.3 لتر لكل 100 كم.

4. الاعتدال في استخدام مكيف الهواء

تشغيل المكيف أو مزايا التسخين يجب أن يكون عند الحاجة فقط لتفادي الضغط على المحرك.

5. القيادة بسلاسة

تجنب التسارع أو الفرملة المفاجئة يساعد على تقليل استهلاك الوقود بنسبة ملحوظة.

هل تؤثر قرارات البنك المركزي على أسعار الوقود؟

رغم أن خفض سعر الفائدة قد يُحدث تأثيرًا غير مباشر على أسعار الطاقة، إلا أن تسعير الوقود في مصر يخضع لمعادلة تراعي سعر برميل النفط عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل من قرار التثبيت الحالي أمرًا منطقيًا من الناحية الاقتصادية.

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