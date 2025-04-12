تعريفة التاكسي الجديدة.. اعرف التفاصيل بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

تعريفة التاكسي الجديدة.. في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت على أسعار الوقود، أعلنت هيئة تنظيم النقل في مصر عن تحديثات جديدة لأسعار تعريفة التاكسي في مختلف المحافظات، وتهدف هذه التعديلات إلى التكيف مع الزيادة المستمرة في أسعار البنزين والسولار، الأمر الذي كان له تأثير مباشر على تكاليف التشغيل بالنسبة للسائقين.

تعريفة التاكسي الجديدة

وفي هذا التقرير، يعرض لكم الموجز تفاصيل تعريفة التاكسي الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025.

تعريفة التاكسي الجديدة في القاهرة

في العاصمة القاهرة، تم تحديد تعريفة جديدة للتاكسي الأبيض الذي يستخدمه العديد من المواطنين. تتضمن التعريفة الجديدة فتح العداد بمبلغ 10.5 جنيه، وهو يشمل أول كيلومتر من الرحلة ،وبعد الكيلومتر الأول، يتم فرض رسوم إضافية قدرها 2 جنيه لكل كيلومتر إضافي، أما بالنسبة لساعات الانتظار، فتم تحديد رسوم الانتظار بمقدار 23 جنيهًا، مع إضافة 11.5 جنيه لكل ساعة إضافية من الانتظار.

وهذه التعديلات تأتي في إطار تلبية احتياجات المواطنين من وسائل النقل، فضلاً عن التأكد من عدم تأثر الخدمات اليومية نتيجة للزيادة في أسعار الوقود ،وتُعد هذه الأسعار أكثر مرونة مقارنة بالتعريفات السابقة التي كانت محددة قبل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

تعريفة التاكسي الجديدة في بعض المحافظات الأخرى

لم تقتصر التعديلات على القاهرة فقط، بل تم تطبيقها أيضًا على العديد من المحافظات الأخرى، وعلى سبيل المثال، في محافظة المنوفية، تم تحديد تعريفة فتح العداد بمبلغ 10 جنيهات، مع زيادة قدرها 3 جنيهات لكل كيلومتر إضافي، أما في محافظة قنا، فقد تم تحديد فتح العداد بمبلغ 10 جنيهات أيضًا، لكن مع زيادة قدرها 3.5 جنيه لكل كيلومتر وفي أسوان، كانت تعريفة فتح العداد 10 جنيهات، مع زيادة قدرها 5 جنيهات لكل كيلومتر.

إجراءات رقابية وملاحظات هامة

تعريفة التاكسي الجديدة.. من أجل ضمان تنفيذ التعديلات الجديدة بشكل صحيح، قامت الجهات المعنية بتنفيذ حملات رقابية على السائقين للتأكد من التزامهم بالتعريفة الجديدة ،ومن المتوقع أن يتم تثبيت ملصقات واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع سيارات التاكسي توضح التعريفة المحدثة وخط السير المخصص.

وفي حال حدوث أي مخالفة أو عدم التزام من جانب السائقين، يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، حيث ستقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

ومع التعديلات الجديدة في تعريفة التاكسي، يسعى المسؤولون إلى توفير وسائل نقل مريحة وآمنة للمواطنين، بما يتناسب مع زيادة الأسعار، وتُعد هذه التعديلات خطوة مهمة لضمان التوازن بين تحسين خدمات النقل والحفاظ على حقوق المسافرين والسائقين على حد سواء.

اقرأ أيضا :

تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل العام في البحيرة

أسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى محافظات الصعيد 2025 بعد زيادة البنزين والسولار