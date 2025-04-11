تعريفة المواصلات الجديدة 2025 من الزقازيق إلى القرى والمدن الأخرى

تعريفة المواصلات الجديدة 2025.. مع زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، شهدت تعريفة المواصلات بين المحافظات، وخاصة من موقف الزقازيق إلى القرى والمدن الأخرى، تعديلات كبيرة حيث أقرت محافظة القاهرة تعريفة الركوب الجديدة بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود.

وبعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار الوقود، تم تعديل أسعار أجرة الميكروباص لتشمل جميع الخطوط المتجهة إلى مختلف المحافظات.

تعريفة المواصلات الجديدة 2025

تعريفة المواصلات الجديدة 2025.. أكدت الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية على أهمية تطبيق التعريفة الجديدة بشكل دقيق، مع تكثيف الرقابة على السائقين والمواقف لضمان عدم استغلال المواطنين، حيث تم تخصيص أرقام هواتف وأرقام واتساب لتلقي شكاوى المواطنين، لضمان التزام الجميع بالأسعار المقررة.

الموجز يعرض لكم قرار اعتماد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعريفة الركوب الجديدة لـ ( سيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط – سيارات السرفيس بخطوط السير داخل المدن ) بنطاق المحافظة وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

تعريفة المواصلات الجديدة 2025

كما أصدر المحافظ قراراً بتعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة ( 11.5 جنيه ) تشمل كيلو متر واحد على أن تزداد القيمة بواقع (3) جنيها لكل كيلو متر واحد ( 9 جنيها ) لساعة الإنتظار الأولى وتزداد بواقع (8.5 جنيهات ) لكل ساعة إضافية وكذلك تعديل تسعيرة الركوب لسيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 4 جنيهات .

تعريفة المواصلات الجديدة 2025

وبالنسبة لتداول وتوصيل اسطوانات البوتاجاز فقد تقرر تحديد سعر بيع الاسطوانة المنزلية للمستهلك بواقع ( 200 جنية ) داخل المستودع يضاف اليها مبلغ ( 5 جنيهات) خدمة توصيل الاسطوانه من المستودع حتي مسافة 5 كم ومبلغ ( 10 جنيهات ) خدمة توصيل الاسطوانه المنزلية أبعد من ( 5 كيلو متر ) من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية كما يحدد سعر بيع الاسطوانه التجارية للمستهلك بواقع 400 جنية داخل المستودع يضاف اليها مبلغ ( 10 جنيهات) خدمة توصيل الاسطوانه من المستودع حتي مسافة 5 كم ومبلغ 20 جنيها خدمة توصيل الاسطوانه التجارية لمسافة ابعد من 5 كم من المستودع داخل نطاق الوحدة المحلية .

تعريفة المواصلات الجديدة 2025

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على مدير إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب في مكان ظاهر في جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة وإلزام السائقين بوضع ملصق على كل سيارة بمكان ظاهر مدون به التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب.

كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور بإلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بالإعلان عن تعريفة الركوب بمكان ظاهر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تعريفة المواصلات الجديدة 2025.. أوضح محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين محذراً من استغلال المواطنين في تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المقررة ومؤكداً أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

كلف المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز والإلتزام بالسعر الرسمي لمنع إستغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

تعريفة المواصلات الجديدة 2025.. شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالباً المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الاتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).

تعريفة المواصلات الجديدة 2025

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

جاءت أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

سعر البنزين 95 بعد الزيادة

ارتفع سعر بنزين 95 لـ 19 جنيها لكل لتر، بعد أن كان 17 جنيه لكل لتر.

سعر بنزين 92 بعد الزيادة

وسعر بنزين 92 بعد الزيادة لـ 17.25 جنيه، بعد أن كان 15.25 جنيه.

سعر بنزين 80 اليوم بعد الزيادة

سجل سعر بنزين 80 بعد الزيادة نحو 15.75 جنيه لكل لتر، بعد أن كان 13.75 جنيه

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تعريفة المواصلات الجديدة 2025

تعريفة المواصلات الجديدة 2025

تعريفة المواصلات الجديدة 2025

تعريفة المواصلات الجديدة 2025

تعريفة المواصلات الجديدة 2025