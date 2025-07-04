أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

تشهد أسعار الوقود في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ، عقب الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها السابق بشهر أبريل الماضي، ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب من المواطنين للأسعار الجديدة المتوقع إعلانها بعد اجتماع اللجنة المقبل، خاصة في ظل تأثير الوقود المباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، ويرصد الموجز الأسعار.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفق آخر تحديثات صادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.

السولار: 15.50 جنيهًا للتر، مقارنة بـ13.50 جنيهًا قبل الزيادة الأخيرة.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه.

لتر الكيروسين: 15.50 جنيهًا.

طن المازوت المورد: 10500 جنيه.

طن الغاز الصب: 16000 جنيه.

موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة خلال أكتوبر 2024، تعديل جدول اجتماعات اللجنة ليصبح نصف سنوي بدلاً من ربع سنوي، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل معدلات التضخم. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في أكتوبر 2025.

وتعتمد اللجنة في تحديد الأسعار على ثلاثة عوامل رئيسية:

أسعار خام برنت العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية

نصائح لترشيد استهلاك الوقود

في ظل ارتفاع الأسعار، نصح الخبراء بضرورة اتباع بعض الإرشادات لتقليل استهلاك الوقود، أبرزها:

إيقاف تشغيل المحرك عند التكدس أو التوقف لأكثر من 15 ثانية، لتوفير ما يصل إلى 1 لتر من الوقود في الساعة.

التأكد من ضغط هواء الإطارات بانتظام، حيث إن انخفاض الضغط يزيد الاستهلاك بنسبة 10%.

القيادة المعتدلة وتجنب التسارع والكبح المفاجئ لتقليل استهلاك البنزين.

تشغيل الأجهزة المستهلكة للطاقة عند الحاجة فقط، مثل المكيف والزجاج المدفأ.

التخلص من الأحمال الزائدة، إذ أن كل 100 كجم إضافية تزيد الاستهلاك بنحو 0.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأثير أسعار الوقود على الاقتصاد

تنعكس قرارات لجنة التسعير على تكلفة النقل وأسعار السلع في الأسواق، كما تؤثر السياسة النقدية للبنك المركزي بشكل غير مباشر من خلال أسعار الصرف. ويترقب الشارع المصري اجتماع أكتوبر المقبل لمعرفة ما إذا كان سيتم الإبقاء على الأسعار الحالية أم إدخال زيادات جديدة.

بذلك، تبقى أسعار البنزين والسولار في مصر مستقرة حتى إشعار آخر، مع تأكيد الخبراء أهمية وعي المستهلك بطرق الترشيد لتخفيف أثر أي زيادات محتملة على ميزانية الأسرة.

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