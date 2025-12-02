الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباح الثلاثاء وتعلن انخفاضًا واضحًا بالحرارة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، تتسم بانخفاض درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا فجرًا ومعتدلًا خلال ساعات النهار، بينما يصبح مائلًا للبرودة ليلًا وباردًا في ساعات الليل المتأخرة.

شبورة مائية شديدة تعرقل الرؤية على الطرق

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة كثيفة تمتد من الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى مرورًا بشمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية وتباطؤ حركة السير.

رذاذ خفيف وسحب منخفضة على مناطق متفرقة

وأضافت أن سحبًا منخفضة ستغطي أجزاء من شمال الجمهورية ومدن القناة وجنوب البلاد، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة: 23 – 14

الإسكندرية: 22 – 13

مطروح: 22 – 13

سوهاج: 25 – 12

قنا: 26 – 13

أسوان: 28 – 15

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

