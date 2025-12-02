ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في جميع المحافظات المصرية

يحرص المسلمون يوميً على متابعة مواقيت الصلاة بدقة لضمان أداء الفروض الأساسية للإسلام في أوقاتها المحددة.

في هذا السياق، يقدم موقع ”الموجز” تفاصيل دقيقة لمواقيت الصلاة، ليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ، مستندًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:10 ص، الظهر 11:52 م، العصر 2:42 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:21 م

الجيزة: الفجر 5:10 ص، الظهر 11:52 م، العصر 2:42 م، المغرب 4:57 م، العشاء 6:22 م

القليوبية (بنها): الفجر 5:10 ص، الظهر 11:52 م، العصر 2:41 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:21 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:16 ص، الظهر 11:57 م، العصر 2:44 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:26 م

مرسى مطروح: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:06 م، العصر 2:51 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:34 م

كفر الشيخ: الفجر 5:11 ص، الظهر 11:52 م، العصر 2:41 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:21 م

البحيرة (دمنهور): الفجر 5:13 ص، الظهر 11:54 م، العصر 2:43 م، المغرب 4:57 م، العشاء 6:23 م

دمياط: الفجر 5:07 ص، الظهر 11:49 م، العصر 2:39 م، المغرب 4:53 م، العشاء 6:18 م

- إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:08 ص، الظهر 11:50 م، العصر 2:39 م، المغرب 4:53 م، العشاء 6:18 م

الزقازيق: الفجر 5:08 ص، الظهر 11:50 م، العصر 2:40 م، المغرب 4:54 م، العشاء 6:19 م

طنطا: الفجر 5:10 ص، الظهر 11:51 م، العصر 2:40 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:20 م

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:06 ص، الظهر 11:47 م، العصر 2:37 م، المغرب 4:51 م، العشاء 6:17 م

السويس: الفجر 5:07 ص، الظهر 11:48 م، العصر 2:38 م، المغرب 4:52 م، العشاء 6:17 م

بورسعيد: الفجر 5:06 ص، الظهر 11:47 م، العصر 2:37 م، المغرب 4:51 م، العشاء 6:17 م

شرم الشيخ: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:45 م، العصر 2:36 م، المغرب 4:49 م، العشاء 6:15 م

العريش: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:43 م، العصر 2:34 م، المغرب 4:48 م، العشاء 6:13 م

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:12 ص، الظهر 11:53 م، العصر 2:44 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:23 م

المنيا: الفجر 5:15 ص، الظهر 11:55 م، العصر 2:46 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:25 م

أسيوط: الفجر 5:18 ص، الظهر 11:58 م، العصر 2:49 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:27 م

سوهاج: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:00 م، العصر 2:50 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:28 م

قنا: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:02 م، العصر 2:52 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:30 م

الأقصر: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:02 م، العصر 2:52 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:31 م

أسوان: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:04 م، العصر 2:54 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:32 م

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:08 ص، الظهر 11:48 م، العصر 2:36 م، المغرب 4:51 م، العشاء 6:17 م

مرسى علم: الفجر 5:11 ص، الظهر 11:50 م، العصر 2:39 م، المغرب 4:53 م، العشاء 6:19 م

- حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

- فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

