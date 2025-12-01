زيادة المعاشات وفق القانون الجديد.. كيف تتطور قيمة المعاش إلى 80% من آخر راتب؟

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات – المطبق منذ خمس سنوات – يهدف لرفع قيمة المعاشات تدريجيًا لتصل إلى 80% من آخر راتب للمؤمن عليهم بعد استكمال مدة الاشتراك الكاملة (36 سنة)، ويرصد الموجز التفاصيل.

القانون الجديد يعالج مشكلة “أجزاء المرتب”

أوضح اللواء جمال عوض أن النظام القديم كان يحسب التأمين على أجزاء محدودة من المرتب، بينما يشمل القانون الحالي كامل الدخل الخاضع للمعاش، ما يضمن معاشًا أعلى وأكثر إنصافًا للمستفيدين.

رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش

أشار رئيس الهيئة إلى رفع الحدود التأمينية كالتالي:

الحد الأدنى للمعاش : من 1495 جنيهًا إلى 1795 جنيهًا .

: من 1495 جنيهًا إلى . الحد الأقصى للمعاش: يصل إلى 13,360 جنيهًا بدلًا من 11,600 جنيه.

هذه التعديلات تعكس الزيادة المستمرة التي يحققها النظام الجديد للمواطنين.

3 مصادر لتمويل منظومة التأمينات

أكد اللواء جمال عوض أن موارد الهيئة تعتمد على:

اشتراكات المؤمن عليهم .

. مساهمات الخزانة العامة .

. عوائد استثمارات الأموال الاحتياطية.

وأوضح أن الهيئة تحقق فائضًا سنويًا يتم استثماره لضمان تمويل الزيادات المستقبلية ومنع أي عجز مالي.

ارتفاع فعلي في المعاشات خلال السنوات الماضية

أشار رئيس الهيئة إلى أن تطبيق القانون الجديد أدى بالفعل إلى زيادة تدريجية في قيمة المعاشات، وبدأ المستفيدون في تسجيل أرقام أعلى من الحد الأدنى السابق، مع توقعات بأن تصل معاشات من أكملوا مدة الاشتراك الكاملة إلى 80% من آخر راتب مع استمرار تطبيق القانون.