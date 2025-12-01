جهاد حسام الدين تتصدر التريند وتفاجئ الجمهور بصوتها في “كارثة طبيعية”

جهاد حسام الدين تتصدر التريند بظهورها الغنائي الأول

تصدرت جهاد حسام الدين التريند بعد مفاجأتها للجمهور بموهبتها الغنائية لأول مرة من خلال أغنية "حل أخير" في مسلسل كارثة طبيعية، بمشاركة هاني الدقاق وفريق مسار إجباري، ظهور جهاد حسام الدين الغنائي كشف جانبًا جديدًا من موهبتها وأشعل تفاعل الجمهور، ويرصد الموجز التفاصيل.

جهاد حسام الدين تتصدر التريند بعد نجاحها في أول بطولة درامية

عودة جهاد حسام الدين للتريند جاءت بعدما خطفت الأنظار في أول بطولة درامية لها أمام محمد سلام في مسلسل كارثة طبيعية، الذي حقق مشاهدات مرتفعة وتصدر منصة واتش إت، نجاح جهاد حسام الدين التمثيلي والغنائي معًا عزز من شعبيتها ووسّع دائرة الحديث عنها.

كارثة طبيعية يتصدر بمشاركة جهاد حسام الدين

استمرار تصدّر جهاد حسام الدين للتريند جاء مع انتشار مشاهد مسلسل كارثة طبيعية، الذي يقدم مزيجًا من الكوميديا السوداء والدراما عبر قصة زوجين يواجهان إنجاب توائم متعددة في ظروف معقدة، وجود جهاد حسام الدين في العمل أضاف له حضورًا قويًا ولافتًا.

جهاد حسام الدين تتصدر التريند بأداء مميز إلى جانب نجوم العمل

تشارك جهاد حسام الدين في العمل مع كمال أبو ريا وحمزة العيلي، وقد أثنى الجمهور على قدرتها في تقديم أداء متنوع يجمع بين الكوميديا والدراما والغناء، هذا التألق المتجدد جعل جهاد حسام الدين في صدارة التريند مرة أخرى.

جهاد حسام الدين تواصل تصدر التريند مع انتشار الأغنية

تفاعل واسع حصدته أغنية “حل أخير” بعد مشاركتهـا فيها، ما وضع اسم جهاد حسام الدين في المراتب الأولى على محركات البحث، الجمهور أشاد بخطوتها الجديدة التي دعمت حضورها الفني وأكدت تعدد مواهبها.

