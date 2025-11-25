موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأخيرة على WATCH IT

اقتراب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كارثة طبيعية

بدأ العد التنازلي لانتهاء مسلسل "كارثة طبيعية"، إذ يستعد الجمهور لمشاهدة الحلقة الأخيرة قريبًا عبر منصة WATCH IT، وذلك بعد متابعة واسعة للأحداث التي تصدرت اهتمام المشاهدين طوال فترة عرض العمل، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من كارثة طبيعية

من المقرر عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كارثة طبيعية غدًا الأربعاء 26 نوفمبر في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة، على أن تكون حصريًا عبر منصة WATCH IT.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج يجسده الفنان محمد سلام، ينتمي إلى طبقة اجتماعية بسيطة ويواجه تحديات الحياة اليومية، محاولًا بناء مستقبله وتوفير احتياجات أسرته، وتتطور الأحداث من خلال مفارقات كوميدية تناقش قضايا تمس جميع البيوت المصرية.

أبطال وصناع العمل

يشارك في بطولة المسلسل:

محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، وهو من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

تأجيل عرض المسلسل سابقًا

يذكر أنّ مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنه تم تأجيله قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

