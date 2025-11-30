استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

شهدت أسواق مواد البناء المصرية اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، استقرارًا في أسعار الحديد والأسمنت وفق أسعار التسليم من المصنع، مع احتساب تكاليف النقل والضرائب قبل البيع للمستهلك.

وتُضاف على أسعار الحديد ما بين 1000 و2000 جنيه للطن، بينما تزيد تكلفة طن الأسمنت بنحو 100 إلى 200 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد بين الشركات المختلفة على النحو التالي:

حديد عز: 38,500 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,000 جنيه للطن

السويس للصلب: 38,000 جنيه للطن

حديد المصريين: 36,500 جنيه للطن

حديد الكومي: 34,000 جنيه للطن

حديد العشري: 33,000 جنيه للطن

مصر ستيل: 34,000 جنيه للطن

حديد المدينة: 34,000 جنيه للطن

الجارحي: 36,000 جنيه للطن

العتال: 36,000 جنيه للطن

حديد المعادي: 34,000 جنيه للطن

حديد المراكبي: 36,000 جنيه للطن

حديد عطية: 34,000 جنيه للطن

وسعر طن الحديد بالمصانع الاستثمارية يبدأ من 35 ألف جنيه، بينما المصانع المدرفلة يبدأ من 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت بأنواعه المختلفة على النحو التالي:

أسمنت الرمادي: 4,121 جنيه للطن

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه للطن

أسمنت الفهد: 3,350 – 3,740 جنيه للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيه للطن

أسمنت النصر: 3,770 جنيه للطن

وادي النيل: 3,800 جنيه للطن

أسمنت المخصوص: 3,900 جنيه للطن

أسمنت حلوان: 3,900 جنيه للطن

الأسمنت المخلوط: 2,800 – 3,250 جنيه للطن

الأسمنت المقاوم: 3,400 – 3,680 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض: 4,900 – 4,950 جنيه للطن

اقرأ أيضًا:

اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر



أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 .. الحديد والأسمنت والجبس