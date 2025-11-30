استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
شهدت أسواق مواد البناء المصرية اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، استقرارًا في أسعار الحديد والأسمنت وفق أسعار التسليم من المصنع، مع احتساب تكاليف النقل والضرائب قبل البيع للمستهلك.
وتُضاف على أسعار الحديد ما بين 1000 و2000 جنيه للطن، بينما تزيد تكلفة طن الأسمنت بنحو 100 إلى 200 جنيه.
أسعار الحديد اليوم
استقرت أسعار الحديد بين الشركات المختلفة على النحو التالي:
- حديد عز: 38,500 جنيه للطن
- حديد بشاي: 38,000 جنيه للطن
- السويس للصلب: 38,000 جنيه للطن
- حديد المصريين: 36,500 جنيه للطن
- حديد الكومي: 34,000 جنيه للطن
- حديد العشري: 33,000 جنيه للطن
- مصر ستيل: 34,000 جنيه للطن
- حديد المدينة: 34,000 جنيه للطن
- الجارحي: 36,000 جنيه للطن
- العتال: 36,000 جنيه للطن
- حديد المعادي: 34,000 جنيه للطن
- حديد المراكبي: 36,000 جنيه للطن
- حديد عطية: 34,000 جنيه للطن
وسعر طن الحديد بالمصانع الاستثمارية يبدأ من 35 ألف جنيه، بينما المصانع المدرفلة يبدأ من 39 ألف جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم
استقرت أسعار الأسمنت بأنواعه المختلفة على النحو التالي:
- أسمنت الرمادي: 4,121 جنيه للطن
- أسمنت السويدي: 3,650 جنيه للطن
- أسمنت الفهد: 3,350 – 3,740 جنيه للطن
- أسمنت السويس: 3,450 جنيه للطن
- أسمنت النصر: 3,770 جنيه للطن
- وادي النيل: 3,800 جنيه للطن
- أسمنت المخصوص: 3,900 جنيه للطن
- أسمنت حلوان: 3,900 جنيه للطن
الأسمنت المخلوط: 2,800 – 3,250 جنيه للطن
الأسمنت المقاوم: 3,400 – 3,680 جنيه للطن
الأسمنت الأبيض: 4,900 – 4,950 جنيه للطن
